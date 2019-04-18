Шанхай-2019: Китайский Brilliance привез на моторшоу сразу три кроссовера

Еще две модели, представшие перед публикой — Brilliance V6 и V7. Оба построены на платформе M8X — совместном детище с баварскими специалистами. Первый оснащается двухлитровым «атмосферником» и турбированным мотором объемом 1,5 л, работающими как с «механикой», так и с семискоростным «роботом». Флагманский кроссовер вооружили 1,8-литровым движком с наддувом, развивающим до 232 «лошадей».

Стоит отметить, что в России продуктовая линейка Brilliance представлена одной моделью — компактным кроссовером V5, крайне похожим на BMW X1. Причем, предлагается как обновленный SUV, так и его дорестайлинговый вариант, чей ценник начинается от 726 900 рублей.