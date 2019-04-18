Шанхай-2019: Китайский Brilliance привез на моторшоу сразу три кроссовера

На стартовавшем на днях 18-м по счету Шанхайском автосалоне компания Brilliance выкатила на свой стенд сразу три кроссовера: компактный V3, переживший обновление, V6 и флагманский Brilliance V7. Вся тройка разработана в тесном сотрудничестве с баварцами из BMW.
«Паркетник» Brilliance V3 отличается небольшими габаритами (авто занимает 4240 мм в длину, 1803 мм — в ширину и 1600 мм — в высоту) и внушительным списком технического оснащения.
Кроссовер получил информационно-развлекательный комплекс с 10,4-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией, функцией управления голосом и даже с точкой доступа Wi-Fi. В список систем безопасности вошли шесть айрбэгов, камеры кругового обзора и система электронной курсовой устойчивости.
На фото Brilliance V6
На фото Brilliance V7
Еще две модели, представшие перед публикой — Brilliance V6 и V7. Оба построены на платформе M8X — совместном детище с баварскими специалистами. Первый оснащается двухлитровым «атмосферником» и турбированным мотором объемом 1,5 л, работающими как с «механикой», так и с семискоростным «роботом». Флагманский кроссовер вооружили 1,8-литровым движком с наддувом, развивающим до 232 «лошадей».
Стоит отметить, что в России продуктовая линейка Brilliance представлена одной моделью — компактным кроссовером V5, крайне похожим на BMW X1. Причем, предлагается как обновленный SUV, так и его дорестайлинговый вариант, чей ценник начинается от 726 900 рублей.