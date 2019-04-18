Китайская Geely везет в Россию новый кроссовер-купе

По предварительным сведениям, ценник на автомобиль с роскошной внешностью и премиальным оснащением стартует на местном рынке со 150 000 юаней. В переводе на рубли это немногим меньше 1,5 миллиона.

Правда, к следующему году, когда кроссовер доберется до российских покупателей, цена наверняка окажется выше. Отпугнет она тем самым нашего брата? Не факт, ибо новинка создана по последнему слову техники. И в плане дизайна, и по части оборудования она не уступает продуктам авторитетных европейских производителей.