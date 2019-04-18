Китайская Geely везет в Россию новый кроссовер-купе

По предварительным сведениям, ценник на автомобиль с роскошной внешностью и премиальным оснащением стартует на местном рынке со 150 000 юаней. В переводе на рубли это немногим меньше 1,5 миллиона.
Правда, к следующему году, когда кроссовер доберется до российских покупателей, цена наверняка окажется выше. Отпугнет она тем самым нашего брата? Не факт, ибо новинка создана по последнему слову техники. И в плане дизайна, и по части оборудования она не уступает продуктам авторитетных европейских производителей.
В основу Geely FY11 легла платформа СМА от Volvo. Двигатель — наддувный, объемом 2 литра и мощностью 238 сил. В качестве коробки передач задействован восьмидиапазонный гидромеханический «автомат» Aisin, передающий тягу на обе оси посредством муфты BorgWarner.
По умолчанию кроссовер-купе нашпигован целой кучей вкусностей и полезностей. Среди них — подруливающие задние колеса, мультимедиа с голосовым управлением и выходом в Сеть, система мониторинга по всему периметру авто и обнаружения препятствий, включая пешеходов и велосипедистов.
Кожа-замша, вентиляция-обогревы, графическая панель приборов, панорамный люк — чего тут только нет! И самостоятельно переключающийся дальний свет фар на ближний, и проекционный дисплей, и автопарковщик, которому подвластна, как параллельная, так и перпендикулярная парковка.
В общем — самый сок! Осталось дождаться новинку в России, и если по пути она не растеряет половину опций и сохранит ценовой диапазон, то корейским и японским конкурентам придется не сладко. Что ж, поживем — увидим.