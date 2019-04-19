На автосалон в Нью-Йорке привезли новый Mercedes-Benz GLS

Кроме стиля экстерьера, новый трехрядный Mercedes-Benz GLS позаимствовал у более младшей модели «тележку» Modular High Architecture (MHA), что позволило прирастить к колесной базе дополнительные 60 мм (расстояние между осями увеличилось до 3137 мм).
В списке оборудования большого кроссовера появилась «умная» гидропневматическая подвеска, способная не только подстраивать жесткость под тип дорожного покрытия, но и автоматически приподнимать автомобиль перед внедорожным участком.
Mercedes-Benz GLS выйдет в нескольких бензиновых и дизельных модификациях. Младший GLS 350 d получит 286-сильный мотор на тяжелом топливе с максимальным крутящим моментом в 600 Нм. Под капотом «паркетника» в версии 400 d разместится движок, развивающий до 330 л. с. и 700 Нм крутящего момента.
Бензиновые движки дополнили «мягким» гибридом с 48-вольтовым мотором-генератором, увеличивающим отдачу во время старта на 22 силы. Mercedes GLS 450 4Matic оснастили трехлитровым агрегатом мощностью 367 «лошадей» (500 Нм), а «сердце» топового GLS 580 4Matic — 489-сильный движок объемом 4 л (700 Нм). Все моторы работают совместно с девятиступенчатой АКП.
Напомним, что свежий Mercedes-Benz GLS (вместе с GLC и GLE) в скором времени встанет на конвейеры подмосковного завода в Есипово, на чьем недавнем открытии присутствовал глава РФ Владимир Путин. На данный момент предприятие собирает лишь E-класс.