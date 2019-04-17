В России отзывают сразу две модели Mercedes-Benz

Одной из причин стала некорректная работа системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», устанавливаемая на все авто, поступающие на отечественный рынок. Проверка выявила, что кнопка SOS может не сработать после ДПТ или в иной экстренной ситуации.
Из-за этого немецкий производитель приглашает в дилерские автосервисы 739 машин Mercedes X-класса, реализованных в течении всего прошлого года. Чтобы решить проблему, необходимо перепрошить блок управления.
Второй возможной неполадкой оказалась неверно закрепленная пластиковая панель, прикрывающая фронтальную подушку безопасности переднего пассажира, у 23 автомобилей Mercedes-Benz V-класса, переданных в руки покупателей с начала текущего года.
При срабатывании айрбэга крышка может отскочить и травмировать присутствующих в салоне. По другому сценарию пластиковая преграда может помешать нормально раскрыться подушке. В этом случае требуется замена приборной панели.
С решением обоих проблем лучше не затягивать, поскольку дело касается безопасности. Чтобы оперативно понять, какой автомобиль везти на ремонт, необходимо найти на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» список с VIN дефектных авто и сверить с идентификационным номером из ПТС. При совпадении следует связаться с ближайшим официальным дилером марки и записаться на беплатное устранение неисправности.
Напомним, что последний раз компания Mercedes-Benz объявляла об отзывной кампании в прошедшем феврале. Тогда выявили сбои в электронике функции ESP у авто C-класса.