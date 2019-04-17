В России отзывают сразу две модели Mercedes-Benz

Одной из причин стала некорректная работа системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», устанавливаемая на все авто, поступающие на отечественный рынок. Проверка выявила, что кнопка SOS может не сработать после ДПТ или в иной экстренной ситуации.

Из-за этого немецкий производитель приглашает в дилерские автосервисы 739 машин Mercedes X-класса, реализованных в течении всего прошлого года. Чтобы решить проблему, необходимо перепрошить блок управления.

Второй возможной неполадкой оказалась неверно закрепленная пластиковая панель, прикрывающая фронтальную подушку безопасности переднего пассажира, у 23 автомобилей Mercedes-Benz V-класса, переданных в руки покупателей с начала текущего года.