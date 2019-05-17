Кроссовер Ford Kuga подешевел на 360 000 рублей

Чтобы получить приличную скидку, приобретая Ford Kuga, нужно брать кроссовер по фирменной кредитной программе. К этому плюсуется фиксированная скидка. Напомним, что некоторое время назад бренд объявил о распродаже практически всей продуктовой линейки. Под акцию попал и Kuga, скинув сразу 175 000 рублей.

Так что суммарная выгода может составить от 300 000 до 360 000 рублей. К примеру, сэкономить 300 000 получится при приобретении автомобиля в базовой комплектации Ambiente с 2,5-литровым мотором мощностью 150 л. с., агрегатированным с шестиступенчатым «автоматом» и системой переднего привода. В списке оснащения такого Ford Kuga есть семь подушек безопасности, кондиционер и мультимедийный комплекс с шестью динамиками, 3,5-дюймовым монохромным дисплеем и управлением, дублированным кнопками на рулевом колесе.

Кроме того, в арсенале авто найдется экономичный EcoBoost объемом 1,5 л с двумя вариантами форсировки на 150 и 182 «лошади». Этот движок работает вкупе с той же АКП, но распределяющей тягу на все четыре колеса.