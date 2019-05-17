Как быстро и надежно защитить кузов машины от выгорания на летнем солнце

Кузов любой подержанной машины, даже находящейся в идеальном техническом состоянии, практически всегда выглядит невзрачно. И дело не только в миллионах микроскопических царапин, появившихся из-за контактов с летящей пылью и песком. Главный враг краски — яркое солнце. Что нужно сделать, чтобы минимизировать его воздействие на внешний вид твоей машины?
Максим Строкер

Разговор о защите машины от лучей Солнца начнем с самого радикального и, соответственно, самого дорогого способа — с обтяжки кузова пленкой. Под ней лакокрасочное покрытие авто сохранится практически в первозданно-заводском виде.

Собственно, исключительно этим обстоятельством частенько объясняется идеальный внешний вид выставленных на продажу машин такси, нещадно эксплуатировавшихся на протяжении сотен тысяч километров пробега. Сдирают с такого рыдвана желтую «таксомоторную» пленку и «убитая» машина смотрится так, будто только вчера выкатилась из ворот автосалона.

Но есть нюанс: пленка — это не дешево. Покрыть «винилом» полностью кузов в Москве обойдется в сумму примерно равную 30 000 рублей. Для кого-то это не дорого, а кто-то готов отдать такие деньги, уже при покупке нового авто планируя продать его подороже через несколько лет.

Главное — чтобы цвета пленки хотя бы примерно совпадал с указаным в регистрационных документах на машину. То есть, темно синий колер вполне можно обклеить голубым или бирюзовым, темно коричневый — «мокрым асфальтом», белый — жемчужным и так далее. Дополнительный плюс от обклейки — защита кузова от мелких сколов и микроцарапин.

Более бюджетный способ защиты от выгорания подразумевает покрытие кузова различными составами типа «жидкого стекла» или просто полиролями.

Хотя, если разобраться, полировка может обойтись дороже. Винил однажды нанес — и несколько лет горя не знаешь. А полировку кузова приходится регулярно повторять.

Простенькую, тысячи за полторы которая, — не реже одного раза в 1—2 месяца. А крутое покрытие, тем же «жидким стеклом», которое обойдется почти в 10 000 рублей, приходится порой раз в погода обновлять — в зависимости от условий эксплуатации.

Зато кузов не выгорает — полироли поглощают изрядную часть ультрафиолета, основного разрушителя молекул пигмента в краске.

Ну и самый бюджетный способ бороться с выгоранием — вообще не мыть машину! Прилипшая грязь идеально предохраняет краску от выгорания. Правда, внешний вид у машины тот еще. И прикасаться к ней не рекомендуется, испачкаешься мгновенно.

На солнце грязная машина будет гораздо сильнее нагреваться по сравнению с чистой, поскольку грязь, в отличии от ЛКП, отражает гораздо меньшую часть светового потока. Зато она дешево и сердито защищает от выгорания.

технология, ремонт, техническое обслуживание
17 мая 2019
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