Как быстро и надежно защитить кузов машины от выгорания на летнем солнце

Разговор о защите машины от лучей Солнца начнем с самого радикального и, соответственно, самого дорогого способа — с обтяжки кузова пленкой. Под ней лакокрасочное покрытие авто сохранится практически в первозданно-заводском виде.

Собственно, исключительно этим обстоятельством частенько объясняется идеальный внешний вид выставленных на продажу машин такси, нещадно эксплуатировавшихся на протяжении сотен тысяч километров пробега. Сдирают с такого рыдвана желтую «таксомоторную» пленку и «убитая» машина смотрится так, будто только вчера выкатилась из ворот автосалона.

Но есть нюанс: пленка — это не дешево. Покрыть «винилом» полностью кузов в Москве обойдется в сумму примерно равную 30 000 рублей. Для кого-то это не дорого, а кто-то готов отдать такие деньги, уже при покупке нового авто планируя продать его подороже через несколько лет.

Главное — чтобы цвета пленки хотя бы примерно совпадал с указаным в регистрационных документах на машину. То есть, темно синий колер вполне можно обклеить голубым или бирюзовым, темно коричневый — «мокрым асфальтом», белый — жемчужным и так далее. Дополнительный плюс от обклейки — защита кузова от мелких сколов и микроцарапин.