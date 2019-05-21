Как будет выглядеть новый BMW X6

Фото: motor1.com
Сеть облетели новые изображения премиального кроссовера BMW X6 следующего, уже третьего по счету поколения. Правда, это не официальные снимки и не шпионские фотографии, а всего лишь рендеры, но они, скорее всего, очень недалеки от истины.
Светлана Ермолаева

Зарубежное издание Motor1 опубликовало, по его мнению, эксклюзивные изображения сменившего генерацию BMW X6. «Паркетник» с купеобразным кузовом получит дизайн в одном ключе с уже дебютировавшим в прошлом году, «Икс пятым» с угловатыми выштамповками кузовных деталей, фирменным суровым «взглядом» и с фальшрадиаторной решеткой внушительных размеров. А если судить по сделанным ранее фото автомобиля, закутанного в камуфляжную пленку, то новинка также сможет похвастать переработанной задней частью.

По некоторым данным, на вооружении авто будет целый ряд бензиновых и дизельных «шестерок» и «восьмерок», а Х6 в М-исполнении оснастят 4,4-литровым битурбированным V8 мощностью более 800 л. с.

Что касается премьеры, то новинку стоит ожидать осенью. По некоторым прикидкам, это будет Франкфуртский автосалон, чьи двери распахнутся в сентябре.

Напомним, что в России на данный момент представлен BMW X6 второго поколения, в чьем арсенале — два бензиновых мотора мощностью 306 и 450 л. с. и три дизеля с отдачей 249, 313 и 381 «лошадей». Прайс «баварца» стартует от 5 260 000 рублей.

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21 мая 2019
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