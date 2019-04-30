BMW откроет собственный завод в России

Напомним, что на площадках «Автотора» вот уже 20 лет собираются автомобили BMW в отверточном режиме. Сейчас баварцы намерены рассторгнуть контракт с российским заводом и основать собственные производственные мощности в технопарке Храброво в той же Калининградской области.

Это позволит немцам ускорить производственный процесс и лучше его контролировать. Индустриальный парк Храброво находится в трех километрах от одноименного международного аэропорта и освсем недалеко от морского порта, куда приходят комплектующие для автомобилей.

В настоящее время идет переговорный процесс с Минопромторгом и рассматриваются различные условия подписания специального инвестиционного контракта. О суммах инвестиций и конкретных сроках начала производства пока ничего неизвестно.