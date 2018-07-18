Первые подробности о новом кроссовере BMW X6

Зарубежные СМИ опубликовали несколько шпионских фотографий прототипа нового BMW X6, замеченного во время дорожных испытаний неподалеку от завода марки в американском Спартанберге, штат Южная Каролина. Баварцы, похоже, тестируют автомобиль, оснащенный M-пакетом. Об этом свидетельствуют окрашенные в синий цвет суппорты и перелицованный передний бампер.

Новый, уже третий по счету X6 во многом схож со своим младшим собратом X5, публичная премьера которого состоится в ноябре. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, поскольку практически все автостроители стремятся к унификации своих моделей, и BMW не исключение. Фары у этих SUV в самом деле идентичны, а вот о радиаторной решетке того же не скажешь — у X6, кажется, она чуть меньше.