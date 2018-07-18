Первые подробности о новом кроссовере BMW X6

Фото: www.carscoops.com
Компания Audi презентовала в прошлом месяце большой купеобразный Q8, Porsche готовит к премьере Cayenne в новой модификации с ниспадающей крышей… А что же BMW? Баварцы трудятся над новым поколением пока еще флагманского кроссовера X6, дебют которого состоится предположительно в следующем году.
Виктория Базылева

Зарубежные СМИ опубликовали несколько шпионских фотографий прототипа нового BMW X6, замеченного во время дорожных испытаний неподалеку от завода марки в американском Спартанберге, штат Южная Каролина. Баварцы, похоже, тестируют автомобиль, оснащенный M-пакетом. Об этом свидетельствуют окрашенные в синий цвет суппорты и перелицованный передний бампер.

Новый, уже третий по счету X6 во многом схож со своим младшим собратом X5, публичная премьера которого состоится в ноябре. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, поскольку практически все автостроители стремятся к унификации своих моделей, и BMW не исключение. Фары у этих SUV в самом деле идентичны, а вот о радиаторной решетке того же не скажешь — у X6, кажется, она чуть меньше.

Как сообщает Carscoops, сменивший генерацию флагман обзаведется комплексом BMW Live Cockpit Professional с двумя 12,3-дюймовыми экранами — он представляет собой цифровую приборную панель и мультимедийную систему. В список оснащения также войдут беспроводная зарядка для смартфонов, подстаканники с функцией охлаждения и подогрева, «музыка» Bowers & Wilkins Diamond 3D и множество других опций.

Подробностей о двигателях и трансмиссиях нового X6 на сегодняшний день нет. Однако имеются кое-какие сведения о приводе. Так, по предварительным данным, в продажу поступит модификация sDrive40i с ведущими задними колесами. Тем же, кому такой кроссовер не интересен, баварцы предложат версии xDrive. Правда, какие именно — пока непонятно.

Любопытно, что предыдущий X6 (в кузове F16) дебютировал относительно недавно — четыре года назад. Судя по всему, в BMW решили пропустить очередной рестайлинг, который, по идее, как раз должен был случиться в 2018—2019 годах, и сразу приступили к разработке третьей генерации. Ожидается, что новинку покажут публике весной следующего года.

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18 июля 2018
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