Кроссовер Audi Q5 получил экономичную версию

Разработчики из Ингольштадта представили Audi Q5 с экономичным силовым агрегатом. Кроссовер обзавелся гибридной версией, умеющей подзаряжаться от бытовой электросети. Чем еще порадовал «немец» своих поклонников?
Премиальный «паркетник» Audi Q5 55 TFSI e quattro оснастили бензиновой 252-сильной «четверкой» с двумя турбинами объемом 4 л, работающей в сочетании с встроенным в семискоростной «робот» S tronic электродвижком, развивающим до 143 «лошадей». Суммарно автомобилю доступно 367 сил (установка выдает до 500 Нм крутящего момента).
Исключительно на электричестве автомобиль может преодолеть до 40 км пути, но при максимальной скорости в 135 км/ч. Первой сотни на спидометре кроссовер достигает за 5,3 с. Кстати, это на 1 с быстрее, чем стандартный Q5 45 TFSI quattro, и на 0,1 с, чем «заряженный» SQ5. Максимальная скорость новинки ограничена 239 км/ч.
Комплект батарей емкостью 14,1 кВт/ч инженеры расположили под полом багажного отделения. Для того, чтобы полностью зарядить аккумуляторы от специального устройства, потребуется 2,5 часа, а подключив авто к стандартной розетке для пополнения энергии «до полного», придется подождать шесть часов.
По умолчанию гибридный «Ку пятый» оснащен спортивными креслами, трехзонным климат-контролем и полностью светодиодной оптикой. Кроме того, авто получит дизайн-пакет S line и стильные пятиспицевые колесные диски.
В Европе дилеры уже начали принимать заказы на новинку. В Германии ценник стартует от 60 450 евро, в рублях это чуть меньше 4,6 млн по актуальному курсу. Живьем кроссоверы доедут до своих владельцев в третьем квартале текущего года. Не исключено, что автомобиль доберется и до России.