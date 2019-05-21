Кроссовер Audi Q5 получил экономичную версию

Премиальный «паркетник» Audi Q5 55 TFSI e quattro оснастили бензиновой 252-сильной «четверкой» с двумя турбинами объемом 4 л, работающей в сочетании с встроенным в семискоростной «робот» S tronic электродвижком, развивающим до 143 «лошадей». Суммарно автомобилю доступно 367 сил (установка выдает до 500 Нм крутящего момента).

Исключительно на электричестве автомобиль может преодолеть до 40 км пути, но при максимальной скорости в 135 км/ч. Первой сотни на спидометре кроссовер достигает за 5,3 с. Кстати, это на 1 с быстрее, чем стандартный Q5 45 TFSI quattro, и на 0,1 с, чем «заряженный» SQ5. Максимальная скорость новинки ограничена 239 км/ч.