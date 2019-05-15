Немцы выкатили обновленный Audi A4

Заводские дизайнеры дали седану и универсалу Audi A4 новые бамперы, плюс на крыльях появилась другая выштамповка. Поменялось оформление и радиаторной решетки, ставшей более массивной. Кроме того, автомобиль обзавелся посвежевшей оптикой, и после рестайлинга даже в базовой комплектации «немец» может похвастать светодиодным освещением.
Помимо этого покупатели обновленного «А четвертого» смогут выбирать из 12 вариантов окраски кузова. Салон тоже получил новые версии отделки. В центре интерьерной композиции авто разместился 10,1-дюймовый экран навороченной информационно-развлекательной системы MMI с голосовой обратной связью и навигацией, научившейся взаимодействовать с городской инфраструктурой, а проще говоря ловить «зеленую волну» светофоров. Правда, это актуально лишь в некоторых продвинутых европейских городах.
Но на этом разработчики не остановились: модернизация коснулась и силовой линейки. На старте продаж авто будет предложено с шестью моторами — на выбор — мощностью от 150 до 347 л. с. Три из них получат мягкую гибридную надстройку, помогающую неплохо снизить расход топлива.
В Европе заказ на A4 и S4 стартует уже в мае, а на A4 Allroad quattro — в начале лета. Живьем автомобили доберутся до своих владельцев осенью. Ценник на модель будет начинаться от 35 900 евро (около 2,6 млн. по актуальному курсу).
Напомним, что в России на данный момент представлен дорестайлинговый A4 с дизельными и бензиновыми моторами, выдающими от 150 до 249 «лошадей», и ценником, стартующим от 2 125 000 рублей.