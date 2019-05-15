Немцы выкатили обновленный Audi A4

Но на этом разработчики не остановились: модернизация коснулась и силовой линейки. На старте продаж авто будет предложено с шестью моторами — на выбор — мощностью от 150 до 347 л. с. Три из них получат мягкую гибридную надстройку, помогающую неплохо снизить расход топлива.

В Европе заказ на A4 и S4 стартует уже в мае, а на A4 Allroad quattro — в начале лета. Живьем автомобили доберутся до своих владельцев осенью. Ценник на модель будет начинаться от 35 900 евро (около 2,6 млн. по актуальному курсу).

Напомним, что в России на данный момент представлен дорестайлинговый A4 с дизельными и бензиновыми моторами, выдающими от 150 до 249 «лошадей», и ценником, стартующим от 2 125 000 рублей.