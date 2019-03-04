Что покажет Audi на Женевском автосалоне

Ингольштадтские инженеры продолжают электрифицировать продуктовую линейку бренда. Каждая модель будет представлена с двумя вариантами систем plug-in hybrid: поспокойнее с индексом 50 TFSI e (от 286 до 313 л. с.) и спортивная в зависимости от модели 55 TFSI e (от 333 до 374 «лошадей») или 60 TFSI e (435 — 460 сил).

Так флагманский Audi A8 60 TFSI e получит в распоряжение установку суммарной мощностью 449 л. с. и с максимальным крутящим моментом в 700 Нм. А Audi A7 и A6 55 TFSI e оснастят 367-сильным агрегатом (500 Нм крутящего момента), так же как и Q5.

Новые гибриды укомплектуют турбированными бензиновыми моторами и электродвижками, интегрированными в коробку передач. Литий-ионная батарея емкостью 14,1 кВт/ч расположится в багажном отсеке. Всего на одном заряде любая из представленных машин сможет пройти до 40 км, и это не считая работы системы рекуперации энергии.

Стоит отметить, что новинки позаимствовали электрические технологии у Audi e-tron — первого электрокроссовера бренда, представленного осенью прошлого года. Напомним, что модель получила моторы на электротяге с суммарной отдачей в 400 «лошадей» и с запасом хода до 400 км.