В России стартовали продажи Zotye T600 с экономичным мотором

Пресс-служба бренда рассказал, что Zotye T600 с ГБО полностью настроены, а в Паспорте транспортного средства уже указан дополнительный вид топлива — газовая смесь пропан-бутан.

Новинка, чей запас хода при полных баках возрастает до двух раз, уже прошла сертификацию для отечественного рынка. Кстати, оборудование производства нидерландской компании Vialle можно обслуживать у официальных дилеров без дополнительных вложений.

Газобаллонной оснасткой обогатили «китайцев» 2019 года выпуска в комплектациях Lux и Royal с 1,5-литровым мотором мощностью 149 л. с., работающим вкупе с пятиступенчатой «механикой». Ценник на такое битопливное авто в версии помладше стартует от 999 990 рублей, а в варианте посолиднее — с 1 038 590.

Видимо, выводя на рынок такой T600, ребята из Поднебесной планируют поднять российские продажи. Так, в апреле ритейлеры бренда смогли сбыть всего 202 автомобиля, потеряв 3% по сравнению с прошлым годом. Напомним, в продуктовой линейке производителя сейчас всего две модели: кроссоверы Zotye T600 и Coupa.