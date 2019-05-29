Когда баварцы привезут в Россию обновленный BMW X1

В салоне тоже есть изменения, хотя их и не много. Начнем с главного: теперь информационно-развлекательным комплексом можно управлять голосовыми командами, а еще стал доступен — правда, опционально — большой дисплей диагональю 10,25 дюйма. И как приятное дополнение к высокотехнологичной начинке — три новых варианта отделки интерьера.

В арсенале усовершенствованного «Икс первого» будет несколько бензиновых и дизельных агрегатов. Самые производительные выдают до 231 л. с. А еще в 2020 году немцы выкатят гибридный X1 с запасом хода на электротяге до 50 км и с комбинированным расходом топлива 2 л на сотню.

Новинка будет доступна нашим соотечественникам с 1 июля. Ее стартовый ценник дорастет до 2 100 000 рублей. Напомним, что прайс на дореформенный «паркетник» сегодня в России начинается от 2 020 000.