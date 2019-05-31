Названа дата премьеры нового Mercedes-Benz GLA

Новый Mercedes-Benz GLA покажут широкой публике на Франкфуртском автосалоне предстоящей осенью, о чем и сообщило заокеанское издание Motor1. Чем же удивит новинка?

Здесь информации пока по-минимуму. Ожидается, что кроссовер вместе с «тележкой» унаследует и ряд бензиновых и дизельных моторов. У покупателей будет выбор между автоматической коробкой передач и «механикой», а также между полным и передним приводом. По некоторым данным, в 2020 году «паркетник» представят в «горячей» AMG-версии с 416-сильным движком.

Логично, что GLA оснастят усовершенствованной умной мультимедийной системой MBUX, реагирующей на жесты и умеющей обучаться. К слову сказать, она и дебютировала на борту A-класса последней генерации.

Кстати, A-класс ляжет в основу новейшего электрохетчбэка EQA. Напомним, что прототип «зеленой» новинки дебютировал на моторшоу во Франкфурте еще в 2017 году. А вот Infiniti Q30 и QX30 строить на одной архитектуре с компактными «немцами» уже не будут. Как писал портал «АвтоВзгляд», обе японские модели покидают конвейер из-за малой популярности и неоправданного ценника.