Французы доработали кроссовер Renault Koleos

Представленный еще в 2016 году Renault Koleos второго поколения наконец-то дождался первого рестайлинга. Автомобиль получил много мелких доработок как во внешности, так и в начинке, но основной момент — это новые моторы.
Из внешних доработок у обновленного Renault Koleos — новые бамперы, получившие больше хрома, да немного перелицованная радиаторная решетка. В салоне тоже есть на что взглянуть — современные материалы отделки, задние кресла с регулируемой спинкой и передние, меняющие длину «сидушки». Стоит указать и на усовершенствованный информационно-развлекательный комплекс R-Link 2.
Список электронных помощников стал немного длиннее, пополнившись функциями автоматического экстренного торможения и распознавания пешеходов.
И, наконец, посвежевший Koleos может похвастать сразу двумя новыми дизелями вместо одного старого — на выбор: 150-сильным объемом 1,7 л и двухлитровым мощностью 190 л. с. Оба мотора сочетаются с вариатором, привод — передний или полный. Но это для Европы.
По некоторым данным, в Россию новинка приедет не раньше 2020 года. Но, скорее всего, под капотом никаких отличий от дореформенного «паркетника» вы не найдете. Напомним, сейчас отечественным потребителям предложен «француз» с бензиновыми движками на 144 или 171 «лошадку», а также с агрегатом на тяжелом топливе, развивающий до 177 сил. Ценник на авто стартует от 1 699 000 рублей.