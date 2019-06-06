Французы доработали кроссовер Renault Koleos

Из внешних доработок у обновленного Renault Koleos — новые бамперы, получившие больше хрома, да немного перелицованная радиаторная решетка. В салоне тоже есть на что взглянуть — современные материалы отделки, задние кресла с регулируемой спинкой и передние, меняющие длину «сидушки». Стоит указать и на усовершенствованный информационно-развлекательный комплекс R-Link 2.

Список электронных помощников стал немного длиннее, пополнившись функциями автоматического экстренного торможения и распознавания пешеходов.