Критические поломки Nissan X-Trail, разоряющие автовладельцев

До 2009 года все продаваемые у нас «Хитрилы» были из Японии. Позже сборку наладили на производственных мощностях Nissan в Санкт-Петербурге. Так как большинство кроссоверов к нам серыми путями не завозили, а реализовывали через официальных дилеров, можно отследить путь чуть ли не каждого экземпляра. Это большой плюс.

Каковы же слабые места модели? Начнем с кузова. Лакокрасочное покрытие очень «мягкое», поэтому сколы появляются даже после встречи с очень мелкими камнями. При этом имейте ввиду, что крыша кроссовера не оцинкована. Так что если камешек прилетел туда и оставил след, в месте контакта быстро может появиться ржавчина.

Человека, решившегося купить X-Trail ждут и более серьезные проблемы. Неприятности может скрывать силовой агрегат.