Критические поломки Nissan X-Trail, разоряющие автовладельцев

Nissan X-Trail второго поколения выпускали с 2007 по 2014 год. Кроссовер пользовался у наших покупателей успехом, потому что обладал вместительным салоном и большим багажником. Сейчас модель перешла в разряд секонд-хэнда, который можно купить за приемлемые деньги. Стоит ли?
До 2009 года все продаваемые у нас «Хитрилы» были из Японии. Позже сборку наладили на производственных мощностях Nissan в Санкт-Петербурге. Так как большинство кроссоверов к нам серыми путями не завозили, а реализовывали через официальных дилеров, можно отследить путь чуть ли не каждого экземпляра. Это большой плюс.
Каковы же слабые места модели? Начнем с кузова. Лакокрасочное покрытие очень «мягкое», поэтому сколы появляются даже после встречи с очень мелкими камнями. При этом имейте ввиду, что крыша кроссовера не оцинкована. Так что если камешек прилетел туда и оставил след, в месте контакта быстро может появиться ржавчина.
Человека, решившегося купить X-Trail ждут и более серьезные проблемы. Неприятности может скрывать силовой агрегат.
Двигатель
В гамме моторов X-Trail бензиновые двигатели объемом 2 л (140 л. с.) и 2,5 л (169 л. с.) и наддувные дизели объемом 2 л в двух вариантах мощности — 150 и 173 л. с.
Самый популярный — 2-литровый бензиновый мотор, который и ломается чаще всех. На машинах, выпущенных до 2008 года, был дефект поршневой группы. Такие двигатели страдали повышенным расходом масла. Поршневую меняли по гарантии, поэтому перед покупкой такого экземпляра хорошо бы проверить сервисную историю автомобиля.
У некоторых моторов, после 140 000− 150 000 км залегают поршневые кольца. Симптомы похожи — повышенный «масложор». Если раскоксовка проблему не решила, а она ее решает не всегда, готовьте круглленькую сумму на замену поршневых колец.
Трансмиссия
Наряду с «механикой» и шестиступенчатым «автоматом» у X-Trail есть вариатор Jatco JF011E. Он самый распространенный и проблемный. Дорого обходятся не только ремонт, но и плановые работы. Например, замена масла Nissan CVT Fluid NS 2 и фильтра вместе с работой стоит примерно 20 000 ₽. Ремень вариатора меняют на 150 000 км. За это мастера берут еще 20 000 ₽. А экономия на обслуживании обойдется еще дороже. Если затянуть с заменой смазки, то продукты износа могут заклинить редукционный клапан масляного насоса, и капитальный ремонт «коробки» обеспечен.
Самое слабое звено — опорные подшипники. Они могут потребовать замены уже через 20 000 км. Примерно 40 000 км служат стойки. Сайлент-блоки и шаровые опоры передних нижних рычагов держатся до 100 000 км.
Привод
Надо помнить, что X-Trail — это кроссовер, а не рамный внедорожник, поэтому на откровенное бездорожье лучше не соваться. Длительное буксование в грязи может приговорить муфту подключения задних колес. Также следует следить за состоянием шарниров карданного вала.
Стоит ли покупать?
Самый безпроблемный вариант X-Trail — машина с дизельным мотором и гидромеханическим «автоматом». Но здесь сложность в том, что таких экземпляров почти не найти. А вот версий с бензиновым двигателем и вариатором предостаточно. У них может быть целый букет «болячек». Да, кто не рискует, тот не пьет шампанское! Или быть может, есть смысл обратить внимание на иные кроссоверы? На рынке ведь предложений пруд-пруди…