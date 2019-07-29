АВТОВАЗ не планирует выпуск хетчбэка LADA Vesta

Еще до запуска в серийное производство седана LADA Vesta, руководство АВТОВАЗа говорило о планах расширить линейку модели универсалом, кросс-версией и хетчбэком. И вот в Сети появились скетчи новинки, «доказывающие», что появление последнего не за горами. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», эти изображения — не что иное, как фейк.
Виктор Васильев

Напомним, что хетч производитель показал еще весной 2015 года на закрытом мероприятии, запретив любую фотосъемку. Спустя некоторое время появились и некоторые характеристики «Весты» в новом типе кузова. Длина автомобиля должна была составить 4250 мм против 4410 у седана, а коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,85 против 0,82 у «четырехдверки». Но хетч так и не увидел свет.

В 2016 году тогдашний руководитель АВТОВАЗа Николя Мор заявил, что компания не планирует запускать машину в серийное производство: завод сделал ставку на универсал, как самый практичный тип кузова:

– Универсал удовлетворяет большую часть спроса на подобную модель, а Vesta Cross мы позиционируем как компактный кроссовер, ведь ее дорожный просвет увеличен до 203 миллиметров, — обосновал свою позицию г-н Мор.

И, заметим, ставка на универсал сыграла. В 2018 году доля «сараев» SW и SW Cross в общем спросе составила 40% (43 282 машины). Так что ориентируясь на эти цифры можно утверждать, что хетчбэк в ближайшем будущем действительно не появится.

Тем не менее, в Сети не перестают появляться различные скетчи авто. Однако, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» официальные представители бренда, все это не более, чем фейк.

АВТОВАЗ, Тольятти, новая модель
29 июля 2019
1323