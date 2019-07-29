АВТОВАЗ не планирует выпуск хетчбэка LADA Vesta

Напомним, что хетч производитель показал еще весной 2015 года на закрытом мероприятии, запретив любую фотосъемку. Спустя некоторое время появились и некоторые характеристики «Весты» в новом типе кузова. Длина автомобиля должна была составить 4250 мм против 4410 у седана, а коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,85 против 0,82 у «четырехдверки». Но хетч так и не увидел свет.

В 2016 году тогдашний руководитель АВТОВАЗа Николя Мор заявил, что компания не планирует запускать машину в серийное производство: завод сделал ставку на универсал, как самый практичный тип кузова:

– Универсал удовлетворяет большую часть спроса на подобную модель, а Vesta Cross мы позиционируем как компактный кроссовер, ведь ее дорожный просвет увеличен до 203 миллиметров, — обосновал свою позицию г-н Мор.