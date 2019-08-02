Как будет выглядеть Volkswagen Tiguan нового поколения

Разработкой нового Volkswagen Tiguan 2022 модельного года ребята из VW, похоже, уже начали заниматься вплотную. И, хотя кроссовер обзаведется более «эмоциональной» внешностью, по некоторым данным, объем багажника меньше не станет.

Ожидается, что все моторы третьего «Тигуана» получат 48-вольтовую надстройку «мягкого» гибрида. Будут и полноценные гибридные варианты. На борту новинки «поселится» автопилот четвертого уровня. Кстати, новые технологии уже обкатывают на VW Golf новой генерации. А исполнение салона во многом позаимствуют у Passat.