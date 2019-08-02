Как будет выглядеть Volkswagen Tiguan нового поколения

В распоряжение наших коллег из британского издания AutoExpress попали эксклюзивные изображения популярного кроссовера Volkswagen Tiguan третьего поколения. Судя по ним, «паркетник» сильно изменится, получив купеобразный кузов.
Разработкой нового Volkswagen Tiguan 2022 модельного года ребята из VW, похоже, уже начали заниматься вплотную. И, хотя кроссовер обзаведется более «эмоциональной» внешностью, по некоторым данным, объем багажника меньше не станет.
Ожидается, что все моторы третьего «Тигуана» получат 48-вольтовую надстройку «мягкого» гибрида. Будут и полноценные гибридные варианты. На борту новинки «поселится» автопилот четвертого уровня. Кстати, новые технологии уже обкатывают на VW Golf новой генерации. А исполнение салона во многом позаимствуют у Passat.
Между тем, на подходе премьера «заряженного» Volkswagen Tiguan R. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новинку оснастят модернизированной двухлитровой «турбочетверкой» мощностью под 300 л. с., работающей вкупе с семиступенчатой DSG и системой полного привода. По предварительным данным, с нуля до сотни авто будет разгоняться за 6 секунд.
Весной «горячий» кроссовер был замечен во время дорожных тестов. Авто, по слухам, выкатят предстоящей осенью на Франкфуртском моторшоу.