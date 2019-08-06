В России отзывают кроссоверы Audi сразу по двум причинам

Под отзыв попали 6679 премиальных Audi Q5, отданных в руки покупателей с 2017 по 2019 год, из-за плохо закрепленных локеров. При самых неблагоприятных раскладах деталь отвалится во время движения, что потенциально может привести к аварийной ситуации.

Хозяев еще трех «Ку пятых», проданных в этом году, приглашают в дилерские автосервисы поменять переднюю панель салона. Оказалось, что швы в районе пассажирской подушки безопасности «наложены» неверно.

В ближайшее время отечественные представители Audi оповестят хозяев бракованных автомобилей о проблеме. Но можно и самостоятельно узнать, попадает ли конкретный автомобиль под отзывную акцию. Для этого стоит заглянуть на сайт «Росстандарта» и в разделе «Документы» найти список VIN-номеров кроссоверов с дефектом. Если один из идентификационных номеров совпал с тем, что прописан в ПТС, необходимо обратиться к «официалам» и записаться на ремонт. Запчасти и работы предоставляются бесплатно.

Кстати, автомобили этого бренда — довольно частые участники сервисных мероприятий. Последний раз в июле был объявлен добровольный отзыв Audi A6 и A7 из-за протечек антифриза.