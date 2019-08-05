Audi до конца года представит шесть моделей RS-линейки

Кроме того, ожидается дебют Audi RS7 Sportback: четырехдверное купе вывели на дорожные тесты еще в 2017 году. Ходят слухи, что под капотом этой «зажигалки» установят 600-сильный V8 объемом 4 л. Но не стоит исключать, что мотор дополнят электрическим движком, и суммарная отдача гибрида будет дотягивать до 700 «лошадей».

Еще на ходовых испытаниях летом 2018 года был замечен Audi RS6 Avant. «Взрывной» универсал, если верить инсайдерской информации, получит ту же начинку, что и вышеупомянутая «четырехдверка».

Остается еще один дебютант. Скорее всего, им станет обновленный Audi RS4 Avant с уже знакомой 2,9-литровой «турбошестеркой», выдающей до 450 сил. Кстати, в России представлен дореформенный «сарай» с ценником от 5 440 000 рублей.