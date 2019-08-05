Audi до конца года представит шесть моделей RS-линейки

Все шесть «горячих» новинок оказалось не сложно вычислить: загибаем пальцы. В первую очередь, как уже писал портал «АвтоВзгляд», немцы обещали порадовать флагманским кроссовером с мощным мотором — Audi RS Q8. Авто укомплектуют гибридной силовой установкой с четырехлитровым турбомотором общей мощностью 680 л. с.
Похоже, что в ближайшее время немцы представят еще и «паркетник» Audi RS Q3 вместе с RS Q3 Sportback — его купеобразным собратом. Обе модели успели засветиться перед объективами вездесущих автошпионов. По некоторым данным, эти автомобили вооружат наддувным движком объемом 2,5 литра мощностью под 400 л. с.
Кроме того, ожидается дебют Audi RS7 Sportback: четырехдверное купе вывели на дорожные тесты еще в 2017 году. Ходят слухи, что под капотом этой «зажигалки» установят 600-сильный V8 объемом 4 л. Но не стоит исключать, что мотор дополнят электрическим движком, и суммарная отдача гибрида будет дотягивать до 700 «лошадей».
Еще на ходовых испытаниях летом 2018 года был замечен Audi RS6 Avant. «Взрывной» универсал, если верить инсайдерской информации, получит ту же начинку, что и вышеупомянутая «четырехдверка».
Остается еще один дебютант. Скорее всего, им станет обновленный Audi RS4 Avant с уже знакомой 2,9-литровой «турбошестеркой», выдающей до 450 сил. Кстати, в России представлен дореформенный «сарай» с ценником от 5 440 000 рублей.