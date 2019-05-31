Сразу три модели Audi переродились в эксклюзивной версии

Покупатель может выбрать Audi A7 Sportback Exclusive Edition в одном из цветов: сочном голубом, темно-бирюзовом металлике или оттенке красного апельсина. По умолчанию такой автомобиль комплектуется 20-дюймовыми колесными дисками, черными корпусами боковых зеркал, цифровой «приборкой» и спортивными сиденьями.

Кроме того, А7 получил четырехзонный климат-контроль, адаптивную пневмоподвеску, навороченную акустическую систему и парковочный ассистент с камерами кругового обзора, а салон украсили декоративные вставки из ясеня. Ценник на эксклюзивный A7 Sportback стартует от 5 650 000 рублей. Для сравнения: в базе модель оценивается в 4 565 000.

Audi A5 Coupe Exclusive Edition получил два оттенка кузова: насыщенные синий и фиолетовый. Покупка этой «двухдверки» обойдется в 3 300 000 рублей.