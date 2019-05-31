Сразу три модели Audi переродились в эксклюзивной версии

Немцы запустили на российский рынок Audi A7 Sportback, A5 Coupe и Audi Q5 в особом исполнении Exclusive Edition. Такие автомобили с ограниченным тиражом получили нестандартную окраску кузова, исключительные дизайнерские элементы, богатое оснащение и соответствующие ценники.
Покупатель может выбрать Audi A7 Sportback Exclusive Edition в одном из цветов: сочном голубом, темно-бирюзовом металлике или оттенке красного апельсина. По умолчанию такой автомобиль комплектуется 20-дюймовыми колесными дисками, черными корпусами боковых зеркал, цифровой «приборкой» и спортивными сиденьями.
Кроме того, А7 получил четырехзонный климат-контроль, адаптивную пневмоподвеску, навороченную акустическую систему и парковочный ассистент с камерами кругового обзора, а салон украсили декоративные вставки из ясеня. Ценник на эксклюзивный A7 Sportback стартует от 5 650 000 рублей. Для сравнения: в базе модель оценивается в 4 565 000.
Audi A5 Coupe Exclusive Edition получил два оттенка кузова: насыщенные синий и фиолетовый. Покупка этой «двухдверки» обойдется в 3 300 000 рублей.
За эти деньги покупатель получает авто с климат-контролем, контурной подсветкой, парковочным ассистентом и 19-дюймовыми легкосплавными дисками с несколькими вариантами дизайна. Оба автомобиля в Россию приехали ограниченной партией по 40 экземпляров каждый.
И наконец, о кроссовере Audi Q5 Exclusive Edition. «Паркетник», чей тираж исчерпывается сотней штук, блистает еще одним необычным оттенком синего, а еще можно выбрать броский зеленый или медный цвета кузова. Прайс на новинку начинается от 3 700 000 рублей. В эту сумму входит спортивная подвеска, парктроники, камера заднего вида, трехзонный «климат» и элементы из карбона или алюминия в отделке салона.
Стоит напомнить, что в погоне за клиентами в начале апреля немцы помимо прочего привезли российским потребителям Audi A3, A4 и A5 Sportback в спецверсии Premium.