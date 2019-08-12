Обновленный Infiniti QX60 дважды разбили на «ура»

Фото: Infiniti
Обновленный Infiniti QX60, чьи продажи на российском рынке стартовали в прошедшем июне, испытали на безопасность сразу две организации, проведя несколько комплексных краш-тестов. Как оценили премиальный паркетник профессионалы в области автобезопасности?
Светлана Ермолаева

Две американских компании — некоммерческая IIHS (Страховой институт дорожной безопасности) и государственная NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах) испытали Infiniti QX60 на надежность и защищенность водителя и пассажиров. В обоих случаях японский «паркетник» получил довольно высокую оценку.

В результате тестов IIHS автомобиль получил награду Top Safety Pick, немного недотянув до наивысшей оценки из-за слишком ярких фар. В случае NHTSA кроссовер заслужил в общей сложности максимальные пять звезд.

Автомобиль может похвастать камерами кругового обзора с системой распознавания движущихся объектов, мониторингом слепых зон и помощником, предупреждающим о столкновении при движении задним ходом. Кроме того, авто получило модернизированный комплекс предотвращения лобового столкновения, умеющего распознавать пешеходов.

Напомним, что отечественные потребители получили рестайлинговый полноприводный QX60 с уже знакомым 3,5-литровым бензиновым V6, форсированным до 283 л. с. Мотор «разогрели» на 21 «лошадку» по сравнению с дореформенным агрегатом. Новинка оценивается в 3 145 000 рублей.

Кстати, обозреватель Вячеслав Василенко уже испытал обновленный Infiniti QX60 в деле: подробности с первого тест-драйва — здесь.

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12 августа 2019
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