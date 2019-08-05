Первый тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: запуск через смартфон, новый «автомат» и старые проблемы

Сплю ли я? Брутальным ульяновским внедорожником, который сразу после покупки надо «протягивать» и «антикорить», теперь можно управлять через смартфон Apple! Вряд ли владельцы «Патриотов» все как один ходят с десятыми «Айфонами», но ульяновцы решили начать вот так. Смело и довольно круто! Посмотрим, что может новая телематическая система УАЗ Connect.

Виртуальный помощник

Ткнув пальцем во вкладку «История», можно посмотреть маршруты поездок и текущее местоположение автомобиля. Это полезно, если вы забыли, где оставили машину, скажем, когда приехали на парковку большого торгового центра. А если заблудились в лесу, так это опция вообще бесценна. Не надо криком будить медведя и вызывать МЧС.

В «настройках» задают расписание автозапуска и ограничение максимальной скорости. Можно указать и геозону. Если автомобиль ее покинет, на телефон придет уведомление. Хорошая функция для слежения за неверным супругом.