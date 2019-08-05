Первый тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: запуск через смартфон, новый «автомат» и старые проблемы

УАЗ «Патриот» получил 6-ступенчатый «автомат», возможность дистанционного управления автомобилем и ряд других доработок. Портал «АвтоВзгляд» проверил, как все это работает на первой предсерийной машине.
Максим Гомянин

Сплю ли я? Брутальным ульяновским внедорожником, который сразу после покупки надо «протягивать» и «антикорить», теперь можно управлять через смартфон Apple! Вряд ли владельцы «Патриотов» все как один ходят с десятыми «Айфонами», но ульяновцы решили начать вот так. Смело и довольно круто! Посмотрим, что может новая телематическая система УАЗ Connect.

Виртуальный помощник

Ткнув пальцем во вкладку «История», можно посмотреть маршруты поездок и текущее местоположение автомобиля. Это полезно, если вы забыли, где оставили машину, скажем, когда приехали на парковку большого торгового центра. А если заблудились в лесу, так это опция вообще бесценна. Не надо криком будить медведя и вызывать МЧС.

В «настройках» задают расписание автозапуска и ограничение максимальной скорости. Можно указать и геозону. Если автомобиль ее покинет, на телефон придет уведомление. Хорошая функция для слежения за неверным супругом.

Фото: АвтоВзгляд

Кроме этого, приложение получает данные с CAN-шины автомобиля. Причем, сбор информации идет по расписанию, которое можно настроить. Таким образом, водитель может быть в курсе о неполадках в машине еще до того, как на панели приборов зажжется какая-то из контрольных ламп.

В перспективе, разработчики планируют создать в приложении отдельный игровой режим, чтобы приучать водителей к экономичному стилю вождения, ну и, конечно, адаптировать софт для смартфонов на Android.

По сути, УАЗ Connect ничем не отличается от аналогов. Скажем, похожая телематика есть у Volkswagen, которая так и называется, VW Connect. А Группа «ГАЗ» уже интегрировала в свои автомобили систему GAZ Connect.

А вот ульяновцам еще предстоит убирать «сопли» из своей программы. Так, заведенный с помощью смартфона УАЗ «Патриот» напрочь отказался глушить мотор, когда мы приехали на заправку. Двигатель работал даже тогда, когда я вынул ключ зажигания из личинки замка! Заглушили только через iPhone.

Фото: АвтоВзгляд

Новая комплектация и старые проблемы

УАЗ «Патриот» с автоматом получил комплектацию Edition 1. Тут колесные диски оригинального дизайна, черная решетка радиатора с таким же черным логотипом, серый акриловый цвет, а в салоне новые рельефные кресла и табличка с номером конкретного экземпляра. Всего их планируется выпустить 300 штук. Дальше, либо комплектацию поменяют, либо придумают что-то новое.

В целом, видно, что завод работает над своим продуктом. Но есть вещи, которые просто так не победить. Кузов покрашен отвратительно. На нем такая шагрень, что создается впечатление, будто его не на заводе красили, а «малевали» в гаражном сервисе.

Две педали

Про 6-ступенчатый «автомат» Punch Powerglide 6L50 в сети уже написано немало. Скажу сразу, это не Китай. Трансмиссию производят на заводе Punch Powerglide в Страсбурге, что на Северо-Востоке Франции. В ней есть некоторые детали, которые изготавливают в Поднебесной. Скажем, селектор автомата. Но так сейчас делает большинство производителей, поэтому пугаться не надо.

В трансмиссию залито 9,6 л масла ATF Dextron VI, яко бы «на весь срок службы». Конечно же, масло надо менять, особенно, если периодически месить на «Патриоте» грязь. Думаю, дилеры порекомендуют замену масла и фильтра через 60 000 км.

Фото: АвтоВзгляд

К «автомату» приставлена и новая раздаточная коробка Divgi-TTS. По конструкции она схожа с уже известной Dymos. От Dymos ульяновцы отказались только потому, что у Punch Powerglide уже было отработанное техническое решение. И вот для одной из индийских фирм они «подружили» таки этот «автомат» и «раздатку».

У двигателя ZMZ Pro поменяли конструкцию водяного насоса, а двухклапанный термостат заменили на одноклапанный, без патрубка малого круга. Также изменили материал передних опор двигателя, а заднюю опору спроектировали заново.

Стало ли лучше

На тесте у портала «АвтоВзгляд» было два «Патриота» — с механической коробкой передач и АКП. Так вот: пересев с механики на автомат, разница действительно заметна. Стало меньше шумов и вибраций. Они начинают донимать теперь только на скоростях за 100 км/ч. Но выше ехать не рекомендую. Машину, как прежде приходится ловить, корректировать рулем, да и к тормозам я так и не привык. Они абсолютно неинформативны. На лесной дороге я готов с этим смириться, но в городском трафике ехать некомфортно.

«Автомат» заметно облегчает городскую езду. Не надо выжимать неудобное тугое сцепление и подгазовывать. Если не крутить мотор до высоких оборотов, когда ему откровенно не хватает тяги, а ехать спокойно, чувствуется, что пара «двигатель-автомат» настроена неплохо. На «низах» тяга мотора ZMZ Pro очень хорошая.

Фото: АвтоВзгляд

В общем, «Патриот» с АКП стал похож на нормальный автомобиль с прогнозируемым поведением. А еще, говорят, что машина с «автоматом» экономичнее «механической» модификации. Благодаря меньшему передаточному числу высшей передачи, при 90 км/ч «автомат» экономит порядка двух литров на 100 км пробега. К сожалению, в рамках короткого тест-драйва этого проверить не удалось.

Теперь, ждем когда предсерийную модификацию, вылечат от детских болезней. А еще хотелось бы узнать о ценах. Официальных. Ведь те, что появились в сети, завод опроверг. Напомним, некоторые СМИ сообщали, что в базе «Патриот» с «автоматом» обойдется покупателю в 1 035 000 ₽, а покупка «вездехода» в топовой комплектации выльется аж в 1 300 000 ₽. Впрочем, скоро все тайное станет явным.

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5 августа 2019
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