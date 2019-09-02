Японцы показали новый Nissan Juke

Фото: Nissan
Премьера нового Nissan Juke намечена на 3 сентября. Однако японцы решили порадовать фанатов неординарного «паркетника» финальным тизером.
Светлана Ермолаева

В десятисекундном ролике японцы показали Nissan Juke свежей генерации без камуфляжа, но лишь частями. Совершенно точно оптика получила новое исполнение: никаких бумерангов, только стильные узкие фонари и дневные ходовые огни. Последние станут визуальным продолжением радиаторной решетки в фирменном стиле V-Motion. Фары сохранят округлые очертания. Кроме того, авто похвастало скрытыми ручками задних дверей и спойлером над пятой дверью.

Напомним, что новый Juke построили на платформе CMF-B разработки концерна Renault-Nissan. По предварительным данным, авто обзавелось более вместительным салоном и багажником. Под капотом инженеры поместили трехцилиндровый наддувный мотор объемом 1 л.

Но нашим соотечественникам, судя по всему, новинку ждать не придется.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», малыш с оригинальной внешностью покидает отечественный рынок. По крайне мере, информация об этом просочилась в СМИ. Правда, официальные представители «Ниссан» от комментариев отказались. Ну а вместе с «Джуком» российскую линейку из-за низкого спроса покинет и спорткупе Nissan GT-R.

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2 сентября 2019
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