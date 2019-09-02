Японцы показали новый Nissan Juke

В десятисекундном ролике японцы показали Nissan Juke свежей генерации без камуфляжа, но лишь частями. Совершенно точно оптика получила новое исполнение: никаких бумерангов, только стильные узкие фонари и дневные ходовые огни. Последние станут визуальным продолжением радиаторной решетки в фирменном стиле V-Motion. Фары сохранят округлые очертания. Кроме того, авто похвастало скрытыми ручками задних дверей и спойлером над пятой дверью.

Напомним, что новый Juke построили на платформе CMF-B разработки концерна Renault-Nissan. По предварительным данным, авто обзавелось более вместительным салоном и багажником. Под капотом инженеры поместили трехцилиндровый наддувный мотор объемом 1 л.