Трио хипстеров: сравнительный тест-драйв Toyota C-HR, Citroёn C3 Aircross и Nissan Juke

Всех героев нашей испытуемой тройки объединяет одно — их авторы в процессе работы явно мало спали, совсем не скучали и отрывались не на шутку, иначе их творения не получили бы такую вызывающую хипстерскую внешность. Кажется, что дизайнеров, создавших эти авто в разных частях света, вдохновляла одна и та же экзальтированная Муза, у которой была единственная цель — создать нечто неповторимое и непохожее — с внешностью на грани эпатажа. Судите сами — речь идет о Toyota C-HR, Citroёn C3 Aircross и Nissan Juke.

Под панцирем

Теперь, если кто-то по привычке скажет, что Toyota — это скучно, в ответ получит ядовитый укус экзотического панцирного насекомого под кодовым названием C-HR. Его рельефная броня изломана острыми гранями почти в стиле Lexus. Ручки задних дверей, расположенные в нестандартно высоком месте — это только малый штрих, который подчеркивают вызов традиционным канонам.

Внутри буйствует демонстративная асимметрия в футуристическом стиле. Везде глаз либо радуется, либо пугается, но уж никак не скучает. Остаться равнодушным на этой японской территории сложно — на то и расчет. Тем более, что благодаря высокому качеству материалов, салон Toyota выглядит самым дорогим и престижным на фоне остальных участников тест-драйва.