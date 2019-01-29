Трио хипстеров: сравнительный тест-драйв Toyota C-HR, Citroёn C3 Aircross и Nissan Juke

Фото АвтоВзгляд
Любовь нашего брата к кроссоверам не знает границ и условностей, и даже самые компактные из них уже не воспринимаются, как машины для домохозяек. Когда финансы поют романсы, на малогабаритных SUV готовы ездить обанкротившиеся бизнесмены, бывшие десантники и бородатые фермеры. При этом брутальных мужиков уже не пугает, что среди подобных авто встречаются персонажи с крайне экстравагантной внешностью и типично женским характером.
Денис Халфин

Всех героев нашей испытуемой тройки объединяет одно — их авторы в процессе работы явно мало спали, совсем не скучали и отрывались не на шутку, иначе их творения не получили бы такую вызывающую хипстерскую внешность. Кажется, что дизайнеров, создавших эти авто в разных частях света, вдохновляла одна и та же экзальтированная Муза, у которой была единственная цель — создать нечто неповторимое и непохожее — с внешностью на грани эпатажа. Судите сами — речь идет о Toyota C-HR, Citroёn C3 Aircross и Nissan Juke.

Под панцирем

Теперь, если кто-то по привычке скажет, что Toyota — это скучно, в ответ получит ядовитый укус экзотического панцирного насекомого под кодовым названием C-HR. Его рельефная броня изломана острыми гранями почти в стиле Lexus. Ручки задних дверей, расположенные в нестандартно высоком месте — это только малый штрих, который подчеркивают вызов традиционным канонам.

Внутри буйствует демонстративная асимметрия в футуристическом стиле. Везде глаз либо радуется, либо пугается, но уж никак не скучает. Остаться равнодушным на этой японской территории сложно — на то и расчет. Тем более, что благодаря высокому качеству материалов, салон Toyota выглядит самым дорогим и престижным на фоне остальных участников тест-драйва.

При этом японцы не настолько заигрались вызывающим дизайном и тщательным оформлением, чтобы напрочь забыть про функциональность. Недостатка пространства на этом удобном капитанском мостике не наблюдается, кресла тут — ну просто премиального уровня, и за штурвалом чувствуешь себя царской особой. На заднем диване здесь также весьма обширные пространства, несвойственные для класса компактных SUV.

Те, кого не пугают сенсорные настройки, легко освоят незатейливую мультимедийку с восьмидюймовым интерактивным экраном. Увы, старым добрым аналоговым управлением порадует только климат-контроль.

Тестовый экземпляр Toyota C-HR в топовой полноприводной комплектации Cool, оснащенный 1,2-литровой турбочетверкой мощностью 115 л. с., ракетоподобной динамикой не обладает, но вряд ли оставит равнодушным любителя легкого драйва. Вариатор, имитирующий семь ступеней, в активном режиме охотно раскручивает мотор на высоких оборотах, так что при большом желании C-HR может дать жару. Тем более, приятно удивляет собранная сбалансированная подвеска «японца» и внятный информативный руль. Так что японский игрок не только неожиданно пленил своей ярчайшей внешностью, но и покорил адекватными ездовыми характеристиками.

Лолита

Если Toyota C-HR напоминает дерзкого подростка с внешностью ядовитого насекомого, то Citroёn C3 Aircross похож на нарядную Лолиту, первый раз в жизни разукрашенную ярким макияжем. Выглядит празднично, но французские дизайнеры явно впали в нежный возраст.

Тот же детсад и внутри — чего стоят ярко-оранжевые вкрапления в интерьере и дефлекторы обдува со сдвоенными решетчатыми сегментами замысловатой конфигурации. Единственная брутальная деталь — массивный «молот» рукоятки ручного тормоза, который выглядит здесь более, чем забавно. Несмотря на весь этот мультяшный декор в салоне «француза», с эргономикой и функциональностью проблем нет.

Под капотом тестового кроссовера в топовом исполнении спрятан 110-сильный турбмотор объемом 1,2 л, которому помогает шестиступенчатый «автомат». С таким арсеналом это юное существо старается двигаться играючи и бодренько, но ровно настолько, чтобы удовлетворить амбиции озорного тинейджера. Коробка работает оперативно, «сердечко» на высоких оборотах бьется с азартом, жестковатая подвеска хотя и обходится без реверансов, но на плохом асфальте особо не хулиганит.

В движении Citroёn C3 Aircross подтверждает, что это персонаж с упрямым, но женским характером. И речь здесь идет вовсе не о капризах, свойственных слабому полу, все дело в романтическом настрое, который дарит это юное французское создание. Так что если даже брутальному десантнику в отставке вздумается завести с ней знакомство, он должен смириться, если его будут сравнивать с набоковским Гумбертом.

Старичок

Старина Juke — самый старший в нашей тройке. Благодаря своей популярности, его неформальный облик за восемь лет знакомства уже примелькался, но от этого он не выглядит менее экстравагантным и хипстерским.

В оригинально оформленном салоне Juke по-прежнему не скучно, но, увы, в сравнении с более молодыми конкурентами здесь имеются явные просчеты: рулевая колонка регулируется только по наклону, размер монитора тут самый маленький — всего 5,8 дюймов против 8-и у «Тойоты» и 7-и у «Ситроена», не хватает отделений для мелочей (впрочем, этим страдает также и Citroёn C3 Aircross), недостаточно пространства на втором ряду, да и пластик у «Ниссан» самый бюджетный. Зато в оснащении Juke предлагается система кругового обзора, который отстуствует в списках опций конкурентов.

На нашем рынке японский кроссовер комплектуется единственным 117-сильным мотором объемом 1,6 л, который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Такой тандем вполне позволяет похулиганить — на высоких оборотах моторчик просыпается и отчаянно рвется в бой. Но все же Juke больше приспособлен для размеренной и неторопливой езды, и в таком режиме это предельно предсказуемый и комфортный автомобиль.

Итог

Что касается практичности, то самый маленький багажник в нашей тройке оказался у Toyota C-HR — 297 л, а наиболее вместительный у Citroёn C3 Aircross — 410 л. Nissan Juke занял среднюю позицию — 354 л.

Официальный расход топлива в смешанном цикле у троицы приблизительно одинаковый — 6,3 л на сотню у «Ниссан», 6,5 л — у «Ситроен» и 6,6 л у «Тойоты». При этом самый быстрый разгон до 100 км в час у «француза» — 10,6 сек. У "японцев — 11,4 (C-HR) и 11,5 (Juke).

Наиболее разнообразная силовая линейка предлагается в Citroёn C3 Aircross: кроме бензинового атмосферника мощностью 82 л. с. и 110-сильной турбочетверки, доступен турбодизель HDi с отдачей 92 л. с.

Стоимость «француза» на нашем рынке варьируется от 1 227 000 до 1 425 000 рублей. Но в отличие от Toyota C-HR, он продается у нас только в передеприводном варианте.

Toyota C-HR можно приобрести с двумя двигателями — 1,2-литровым турбоагрегатом мощностью 115 л. с. и 148-сильным «атмосферником» объемом 2,0 л. Система полного привода предлагается только в комплектации с 1,2-литровым мотором. Цена вопроса — от 1 367 000 до 2 169 000 «деревянных».

Nisan Juke доступен у нас только в переднеприводном исполнении с единственным силовым аграгатом объемом 1,6 л мощностью 117 л. с. Оценен «японец» в сумму от 1 190 000 до 1 359 000 рублей.

На тесте были топовые версии моделей, и, как видно, с учетом наличия системы полного привода, самым дорогим в нашей тройке оказался Toyota C-HR. Несмотря на высокую цену и минимальный размер багажника, именно этот вариант выглядит предпочтительнее остальных. Среди его основных преимуществ — стильный, удобный, вместительный салон и великолепные ездовые характеристики. Да и дизайн у него все-таки наиболее выиграшный и современный: если C3 Aircross и Juke слишком экстравагантны и рассчитаны явно на любителя, то C-HR более демократичен во всех отношениях.

Недалеко от него отстал Citroёn C3 Aircross, у которого больше всего комплектаций. Кстати, дизельный «француз» считается самым экономичным кроссовером на нашем рынке. А вот Nissan Juke явно не дотягивает до младших одноклассников ни по эргономике, ни по вместительности салона.

новинки рынка, авторынок, производители, ДВС, новая модель, кроссоверы, тест-драйв, сравнительный тест-драйв
30 января 2019
701