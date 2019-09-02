Техосмотр машин хотят вернуть ГИБДД

Государственного масштаба профанация борьбы за безопасность на дороге через обязательный техосмотр машин приходит к своему логическому результату. Центробанк, судя по всему, всерьез намерен вернутсья к советской системе техосмотра — на новом технологическом и информационном уровне, но смысл тот же: ТО опять будет контролировать государство.

— Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций Российского союза автостраховщиков (РСА) в сфере технического осмотра правительству. В настоящее время эти предложения Банка России обсуждаются с заинтересованными ведомствами,— сообщили 'Коммерсанту@ в пресс-службе ЦБ.

Передача, повторимся, должна состояться под предлогом того, что РСА, по мнению Центробанка, не справится с аккредитацией пунктов техосмотра до июня 2020 года, как того требуют принятые недавно поправки в законодательство об обязательном техосмотре транспортных средств.