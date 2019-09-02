Техосмотр машин хотят вернуть ГИБДД

Уникальный сегмент российского рынка — «торговлю техосмотром» — ожидает очередной передел. Регулятор страхового рынка ЦБ РФ решил, что РСА не справится с очередной реформой этой бессмысленной процедуры. Поэтому надо вернуть ТО в государственное лоно, возродив уже забытый всеми мощный рассадник коррупции.
Государственного масштаба профанация борьбы за безопасность на дороге через обязательный техосмотр машин приходит к своему логическому результату. Центробанк, судя по всему, всерьез намерен вернутсья к советской системе техосмотра — на новом технологическом и информационном уровне, но смысл тот же: ТО опять будет контролировать государство.
— Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций Российского союза автостраховщиков (РСА) в сфере технического осмотра правительству. В настоящее время эти предложения Банка России обсуждаются с заинтересованными ведомствами,— сообщили 'Коммерсанту@ в пресс-службе ЦБ.
Передача, повторимся, должна состояться под предлогом того, что РСА, по мнению Центробанка, не справится с аккредитацией пунктов техосмотра до июня 2020 года, как того требуют принятые недавно поправки в законодательство об обязательном техосмотре транспортных средств.
Таким образом, окончательно будет похоронена «реформа техосмотра», затеянная в далеком теперь уже 2011-ом году президентом Дмитрием Медведевым. При нем контроль за обязательным ТО отобрали у ГИБДД и отдали РСА.
Из-за половинчатости большинства решений, инициированных г-ном Медведевым, и реформа техосмотра тоже не была тогда доведена до логического завершения — полной отмены этого паразитического бизнеса. Поскольку к безопасности дорожного движения обязательный государственный техосмотр не имеет никакого отношения.
Любой профессионал страхового рынка подтвердит, что статистической связи между техническим состоянием машин и аварийностью не существует в природе!. Обязательный техосмотр бессмыслен с точки зрения снижения страхового риска, то есть вероятности возникновения ДТП. Но бессердечная математика российским властям не указ.
Они уже который год холят и лелеят по определению паразитирующий на кошельках десятков миллионов автовладельцев бизнес «операторов техосмотра», а теперь намерены вообще организовать для них «государственную крышу». Скорее всего — под крылом ГИБДД, как в старые добрые домедведевские времена, когда водители массово покупали у сотрудников инспекции талоны ГТО.