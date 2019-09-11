Почему на премьеру Nissan Juke во Франкфурте никто не пришел

У японцев своеобразное чувство юмора. И доказательством тому стал необычный автосалон, организованный брендом из Страны восходящего солнца, с одним единственным участником — Nissan Juke второго поколения.

В то время, как все искали стенд Nissan на выставке во Франкфурте-на-Майне, новый «Джук» демонстрировали в глухой деревеньке под названием Франкфурт во Франции (на французском языке оба населенных пункта пишутся почти одинаково — Francfort sur le Main и Francfort). Долгожданная новинка ждала посетителей под стильно оформленным навесом посреди свежескошенного поля.

Не мудрено, что по данным наших коллег из издания Carscoops, импровизированное моторшоу посетило чуть больше 20 человек. Но что в этом удивительного, когда все поклонники марки и самого кроссовера, а также автожурналисты со всего мира были в это время на настоящем автосалоне. В общем, троллинг оказался очень удачным, и свою порцию хайпа компания собрала.

Безлюдность стенда, скорее всего, маркетологов Nissan вряд ли сильно расстроила. Напомним, что первый показ Juke свежей генерации состоялся несколько раньше сразу в пяти европейских городах: Лондоне, Париже, Милане, Барселоне и Кельне.