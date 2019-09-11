Три случая, когда ГИБДД не лишит прав «за двойную сплошную»

Практически каждый водитель в курсе, что если ты заехал на двойную сплошную линию разметки, которой, как правило, обозначают осевую, — будь готов к возможной встрече с экипажем ГИБДД и перспективе остаться без водительского удостоверения.
Максим Строкер

Сразу скажем: вы в корне ошибаетесь, если решили, будто в этом материале речь пойдет о ситуации, когда, например, из-за аварии оказалась перегорожена проезжая часть дороги, и чтобы проехать дальше приходится выруливать на «встречку».

Это и так понятно: сотрудники ГИБДД в подобных случаях и не думают кого-то наказывать. Гораздо интереснее ситуации, когда водитель осмеливается попрать колесами двойную сплошную линию в условиях свободного движения, когда никаких «форс-мажоров» не наблюдается. Так в каких же случаях ему за это не будет «светить» лишение ВУ, даже если все происходит на глазах у сотрудника ДПС?

СИМВОЛИЧЕСКОЕ НАКАЗАНИЕ

Прежде всего, максимум 500-рублевый штраф или вообще — предупреждение, — грозит автомобилисту когда он пересекает двойную сплошную, нанесенную на асфальт парковки у торгового центра, автозаправочной станции и тому подобных сервисных зон.

В данном случае претензии к водителю возможны лишь с точки зрения нарушения им «требований знаков и разметки». А если по документам место с двойной сплошной линией под колесами числится как «прилегающая территория», то и вовсе никакие реальные санкции сидящему за рулем не грозят.

ОТДЕЛАТЬСЯ ЛЕГКИМ ИСПУГОМ

Второй пример, когда за двойную сплошную не следует опасаться лишения «прав»: машина наезжает колесом на такую осевую линию разметки, но не пересекает ее полностью. Вроде как нарушение имеет место быть, но формально на «встречку» (за что полагается лишение) выезда не было, ведь авто против потока не двигалось.

Ситуация, в принципе, аналогична той, когда машина двигается по «островку безопасности» посреди дороги — это запрещено ПДД, но лишения «прав» за подобное нарушение не предусмотрено.

За такое нарушение «отвечает» часть 1 статьи 12.15 КоАП — «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги». Согласно ей, за наезд на двойную сплошную водителю полагается только штраф в размере 1500 рублей.

ЦЕНА СВОБОДЫ — 1500 рублей

Третий случай, когда «за двойную сплошную» не грозит лишение «прав», находится в юрисдикции статьи 12.16 КоАП часть 2. Она говорит о пересечении двойной сплошной линии для поворота налево или разворота. В данном случае наказание нарушителю также исчерпывается лишь штрафом в размере 1500 рублей.

Несмотря на это, в подобных случаях сотрудники ГИБДД порой норовят «заргузить» водителя именно за «выезд на полосу встречного движения», хотя по факту ничего подобного, повторимся, не было.

встречная полоса, штрафы, лишение прав, ПДД, ГИБДД
11 сентября 2019
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