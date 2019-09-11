Три случая, когда ГИБДД не лишит прав «за двойную сплошную»

Сразу скажем: вы в корне ошибаетесь, если решили, будто в этом материале речь пойдет о ситуации, когда, например, из-за аварии оказалась перегорожена проезжая часть дороги, и чтобы проехать дальше приходится выруливать на «встречку».

Это и так понятно: сотрудники ГИБДД в подобных случаях и не думают кого-то наказывать. Гораздо интереснее ситуации, когда водитель осмеливается попрать колесами двойную сплошную линию в условиях свободного движения, когда никаких «форс-мажоров» не наблюдается. Так в каких же случаях ему за это не будет «светить» лишение ВУ, даже если все происходит на глазах у сотрудника ДПС?

СИМВОЛИЧЕСКОЕ НАКАЗАНИЕ

Прежде всего, максимум 500-рублевый штраф или вообще — предупреждение, — грозит автомобилисту когда он пересекает двойную сплошную, нанесенную на асфальт парковки у торгового центра, автозаправочной станции и тому подобных сервисных зон.

В данном случае претензии к водителю возможны лишь с точки зрения нарушения им «требований знаков и разметки». А если по документам место с двойной сплошной линией под колесами числится как «прилегающая территория», то и вовсе никакие реальные санкции сидящему за рулем не грозят.