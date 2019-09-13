Вот это номер: почему в России опасно ездить на авто с иностранными знаками

Сцена, сотни раз описанная на просторах интернета: выхожу из дома ранним утром, номеров на машине нет, а на стекле записка с номером телефона.

Введение в 2014 году закона об уголовной ответственности за кражу госномера проблему решило лишь для аборигенов. С российскими регистрационными знаками все просто и понятно: существуют официальные, аккредитованные государством организации, которые за малую мзду — не дороже 2000 рублей — восстановят обе «железки». А вот иностранные планки продолжают красть, и еще как.

Сотрудник ГИБДД будет искренне рад встретить на дороге нарушителя, который выехал без номеров. Еще бы: официальный штраф за такую «вольность» составит 5 000 рублей, либо лишение «прав» на срок от месяца до трех.

Как же быть, например, с украинскими, белорусскими или, упаси Бог, европейскими номерными знаками? Везти машину на автовозе? Отправлять гонца с генеральной доверенностью или ехать самому?