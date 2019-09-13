Вот это номер: почему в России опасно ездить на авто с иностранными знаками

Фото: АвтоВзгляд
Опять двадцать пять: история с воровством номеров вновь вернулась на улицы. Красть отечественные «железки» смысла уже нет, слишком дешево и быстро их можно восстановить, а вот с регзнаками соседних государств все намного сложнее. Что делать, если украли иностранные номера?
Эдуард Раскин

Сцена, сотни раз описанная на просторах интернета: выхожу из дома ранним утром, номеров на машине нет, а на стекле записка с номером телефона.

Введение в 2014 году закона об уголовной ответственности за кражу госномера проблему решило лишь для аборигенов. С российскими регистрационными знаками все просто и понятно: существуют официальные, аккредитованные государством организации, которые за малую мзду — не дороже 2000 рублей — восстановят обе «железки». А вот иностранные планки продолжают красть, и еще как.

Сотрудник ГИБДД будет искренне рад встретить на дороге нарушителя, который выехал без номеров. Еще бы: официальный штраф за такую «вольность» составит 5 000 рублей, либо лишение «прав» на срок от месяца до трех.

Как же быть, например, с украинскими, белорусскими или, упаси Бог, европейскими номерными знаками? Везти машину на автовозе? Отправлять гонца с генеральной доверенностью или ехать самому?

Что делать?

В первую очередь — отправляемся в «серое здание». Нам ведь неизвестно для чего именно понадобились номера: просто деньги или ради совершения другого, более сложного преступления, требующего подготовки?

Да, в ОВД создадут лишь видимость деятельности — у них и без ваших бед хватает дел — участковый разведет руками и в сотый раз за день сокрушится на тему обилия хулиганов. Но справка в любом случае пригодится.

Далее придется согласиться на те условия, которые диктует истинный владелец номерного знака — страна, его выпустившая. Например, в Белоруссии и Европе для восстановления регзнаков потребуется не только собственник автомобиля, но и сам автомобиль. И если надо ехать — значит придется ехать. Но только на автовозе-эвакуаторе. По-другому никак.

Другое дело — Армения и Украина, где сама машина для подобной процедуры не нужна. Достаточно лишь присутствие автовладельца со справкой из полиции о возбуждении уголовного дела по факту кражи номеров и документами на транспортное средство.

Чего нельзя делать?

Не рекомендуем звонить мошенникам, скрутившим жестянки. Заплатив один раз, заплатите и в другой. И так каждый раз? Согласитесь, перспектива не из лучших. Более того: переведя деньги аферистам, совсем не факт, что злоумышленники вообще вернут вам таблички с государственными знаками. Поэтому в любом случае доверять преступникам не имеет смысла.

Чего еще не стоит делать, так это покупать-заказывать «сувенирные знаки», которые предлагают множество организаций. Да, планка будет очень похожа на оригинал, а российские полицейские еще не научились на глаз определять подделку, но одно «попадание» будет стоить немалого штрафа и лишения «прав» по ст. 12.2 КоАП «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» — 2500 рублей и на срок от 6 до 12 месяцев превратиться в пешехода.

Что уж там говорить, если в подделке номеров вас заподозрят при прохождении государственной границы. Таможенники попросту конфискуют автомобиль, а его владельца (водителя) — задержат для последующих разбирательств.

Драйвхак

Лучший метод действия в подобной ситуации — это выдохнуть, собраться, постучать по колесу и осмотреться. Во-первых, во дворах полно камер, которые могли зафиксировать кражу и пути отступления преступных элементов. Во-вторых, нужно очень внимательно осмотреть помойки, урны, детскую площадку, соседние гаражи и прочие места, куда могут припрятать украденное.

Статистика не врет: обычно воры прячут номерные знаки в том же дворе, где сняли. Самое популярное место — подоконники. Номера засовывают под «нержавейку» окон на первых этажах в 7 случаях из 10.

Еще один лайфхак: дворник знает свой двор намного лучше, чем кто-либо, а несколько сотен рублей активируют его внимательность в полном объеме.

Между тем, ГИБДД уже намерена отбирать водительские корочки у «рулевых» даже за грязные номера на авто. Не верите — читайте здесь.

автоправо, штрафы, суд, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, страхование, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба, эвакуаторы, видеорегистратор, регистрация, ГИБДД, обман, мошенничество, автоуголовка, уголовный кодекс
13 сентября 2019
360