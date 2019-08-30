Geely поднимает цены в России на свои автомобили

Фото Geely
Самый популярный на нашем рынке китайский производитель планирует с 1 сентября повысить стоимость топовой версии кроссовера Geely Emgrand X7. Напомним, что последнее подорожание этой модели произошло в июле.
Иван Флягин

Уже в ближайшее воскресенье ценник на Geely Emgrand X7 в самой дорогой версии Flagship «потяжелеет» на 35 000 рублей и составит 1 329 900 рублей.

Официальный представитель компании Geely Mototrs Александр Будрин сообщил порталу «АвтоВзгляд» о причинах подорожания: «Таким образом мы разводим старшие комплектации Luxe и Flagship, разница между которыми была 50 000 рублей, хотя реальный разрыв намного больше. Но хочу отметить, что мы запустили также программу Трейд-ин с более выгодными условиями — со скидкой 150 000 рублей, чтобы наши покупатели не почувствовали сильное изменение цен».

Так что после подорожания топовой комплектации Geely Emgrand X7 выгода на модель по программе Trade-in вырастет до 150 000 рублей. Сейчас при обмене своей старой машины на новый кроссовер в Geely предлагается бонус в 100 000 «деревянных».

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30 августа 2019
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