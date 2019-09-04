Названы российские цены на кроссовер-хетчбэк Geely GS

Компактный кросс-хетч Geely GS был нарисован командой художников под руководством британца Питера Хорбери — шеф-дизайнера бренда, в свое время поработавшего на Ford и Volvo. Авто запустили на мировой рынок в 2016 году. Теперь же модель на подходе к России.
Под капотом GS, в других странах известного как Emgrand GS, 1,8-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 133 л. с., сочетающийся либо с шестискоростной «механикой», либо с шестиступенчатым «роботом». Привод, увы, тоже без вариантов — только передний.
«Пятидверка» будет доступна россиянам в двух комплектациях — Comfort и Luxury. Авто в базе оснаotyj кондиционером, задними и передними креслами с подогревом и даже датчиками парковки на корме. Еще в стартовом варианте хетч собирается щеголять мультимедийным комплексом с USB-разъемом, шестью динамиками и возможностью подключения смартфона по Bluetooth.
Прайс на новинку стартует от 1 299 990 рублей. Ценник на автомобиль в топовой версии — 1 499 990. Последний отличается 18-дюймовыми колесными дисками и панорамной крышей. Также здесь имеются водительское сиденье и зеркала с электроприводом, камера заднего вида и информационно-развлекательная система с восьмидюйовым сенсорным экраном.