Названы российские цены на кроссовер-хетчбэк Geely GS

Компактный кросс-хетч Geely GS был нарисован командой художников под руководством британца Питера Хорбери — шеф-дизайнера бренда, в свое время поработавшего на Ford и Volvo. Авто запустили на мировой рынок в 2016 году. Теперь же модель на подходе к России.

Под капотом GS, в других странах известного как Emgrand GS, 1,8-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 133 л. с., сочетающийся либо с шестискоростной «механикой», либо с шестиступенчатым «роботом». Привод, увы, тоже без вариантов — только передний.