Тест-драйв обновленного Geely Atlas: с Алисой — в светлое будущее

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Когда-то вместительные китайские термосы с пестрым рисунком десятилетиями служили советским семьям, а сейчас нас со всех сторон окружает электроника из КНР. При этом все равно изделия со штампом «Made in China» у среднерусского потребителя по-прежнему вызывают стойкое подозрение, и в значительной степени это касается автопрома из Поднебесной.
Денис Халфин

Тем не менее, спрос на самую популярную китайскую модель Geely Atlas в России продолжает расти, на что производитель откликнулся заметным обновлением в списке оборудования кроссовера.

Когда Geely Atlas вышел на российский рынок, первые тесты журналистов и блогеров изобиловали комплиментами, совсем нехарактерными для китайской продукции. Доходило до прямых намеков: «Почти Volvo!» Скептики не верили, но в кратчайшие сроки новый кроссовер стал локомотивом продаж марки, а уже в течение семи месяцев текущего года он уверенно завоевал титул самого популярного китайского автомобиля в нашей стране. С января по июль удалось реализовать без малого 4000 экземпляров Geely Atlas.

Как известно, китайские автопроизводители, присутствующие на российском рынке, довольно скупы на машины с системой полного привода. В случае с Geely Atlas этот пробел был восполнен, и у поклонников марки появился такой выбор.

Изначально силовая линейка огранивалась двумя бензиновыми агрегатами — объемом 2 л (139 л. с.) и 2,4 л (149 л. с.). В качестве коробки передач — на выбор — предлагаются шестиступенчатый «автомат», либо шестидиапазонная «механика». В начале года арсенал «Атласа» пополнился 1,8-литровым турбомотором мощностью 184 л., которым сейчас оснащаются топовые версии кроссовера.

А буквально на днях Geely Atlas в комплектациях с этим флагманским двигателем еще и заметно «поумнел», благодаря системе Яндекс.Авто, встроенной в мультимедийный комплекс.

В результате обновленная мультимедиа получила расширенные функциональные возможности бортового компьютера Яндекс.Авто, причем эту платформу не надо подключать к смартфону. Она оснащена SIM-чипами 4G-интернета от МТС, и при покупке автомобиля владелец получает в первый год пользования оплаченный безлимитный трафик на ресурсы Яндекса, а также 2 Гб высокоскоростного мобильного интернета в месяц на прочие сервисы.

Таким образом, у водителя и пассажиров Geely Atlas появилась возможность управлять встроенными приложениями Яндекса при помощи виртуального голосового ассистента Алисы. Речь идет о Яндекс.Навигаторе, Яндекс.Радио, Яндекс.Браузере, Яндекс.Музыке и Яндекс.Погоде. Те, кто в повседневной жизни пользуется сервисами этой компании, хорошо знакомы с приятным женским голосом.

Система активизируется с помощью фразы «Слушай, Алиса». По внятной и четко сформулированной просьбе водителя или пассажира она легко определит необходимый маршрут, ближайшие заправки и сетевые кафе и магазины, поставит нужную радиостанцию, найдет любимую музыку, оповестит о погоде на ближайшее время, расскажет детям сказку, поиграет в города и даже просто поболтает. Алиса проявит своеобразное, но при этом не всегда уместное, чувство юмора, а при попытке завести серьезный разговор, она ограничится цитированием Википедии.

Главное не увлекаться общением и чего доброго не забывать, что Алиса — это виртуальный персонаж. На детский вопрос «Когда роботы завоюют мир?», она дипломатично ответила, что «это фантастика, и у робота нет собственного интеллекта, алчности и жажды власти». Хочется верить.

Кем бы Алиса ни была, но работает она на чистую совесть своих создателей. Главный недостаток оцифрованной «девушки» заключается в том, что временами она не по годам глуховата. В машине должна быть идеальная тишина, чтобы Алиса правильно расслышала указания.

Большие проблемы с общением возникают во время движения по грунтовой дороге даже с незначительными кочками и ямками, когда для полного взаимопонимания приходится орать, контролируя при этом дикцию. Зато система работает оперативно, хотя и долго включается при запуске двигателя.

В обновленной мультимедийке Geely Atlas появилась функция кругового обзора, а главное визуальное изменение в салоне сразу бросается в глаза — все элементы управления в районе монитора стали сенсорными.

Об интерьере хочется сказать особо: с качеством материалов, как и с уровнем сборки, здесь все в полном порядке. Салон оформлен добротно, стильно и функционально. Что касается дизайна, то это, конечно, не шведская территория, но скандинавские мотивы имеются — здесь также светло и легко дышится.

Ощущение большого пространства возникает, благодаря высоким потолкам, что непременно оценят пассажиры заднего ряда. Диван здесь большой, мягкий и удобный, но, к сожалению, нельзя поменять угол наклона спинки.

В движении полноприводный кроссовер с 1,8-литровым турбомотором и шестиступенчатым «автоматом» скучать не даст — в сравнении с 2,4-литровым «атмосферником» — это огонь. Даже в обычном режиме 184 лошадей хватает за глаза и в городе и на трассе, а уж в спортивном они еще проворнее и злее. Коробка знает свое дело и оперативно орудует передачами, так что с динамикой у такого «китайца» все в порядке.

И совсем приятно удивила подвеска — если поначалу на асфальтовых стыках шоссе и мелких трещинах она показалась жестковатой, то на грунтовой дороге кроссовер оказался крайне делиткатным. Он аппетитно проглатывал кочки и ямки больших и малых размеров, сохраняя пассажирам максимальный комфорт.

Внедорожный потенциал Geely Atlas с системой полного привода, в основе которой лежит муфта BorgWarner, увы, ограничен не самым высоким дорожным просветом (163 мм) и не лучшей геометрической проходимостью. Это явно городской житель, хотя умеренное бездорожье ему по плечу.

Повторимся, что системой Яндекс.Авто оборудованы только топовые комлектации Geely Atlas с 1,8-литровым турбомтором. При этом в намерения китайского производителя входит в течение ближайших трех лет «поселить» Алису в 80% автомобилей Geely в России.

А пока Geely Atlas в паре с такой умной и словоохотливой подружкой обойдется в 1 679 990 рублей, то есть на 15 000 дороже, чем обычная версия. Хочется верить, что с такой ценой у Алисы большое и светлое будущее.

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17 августа 2019
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