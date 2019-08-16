Тест-драйв обновленного Geely Atlas: с Алисой — в светлое будущее

Тем не менее, спрос на самую популярную китайскую модель Geely Atlas в России продолжает расти, на что производитель откликнулся заметным обновлением в списке оборудования кроссовера.

Когда Geely Atlas вышел на российский рынок, первые тесты журналистов и блогеров изобиловали комплиментами, совсем нехарактерными для китайской продукции. Доходило до прямых намеков: «Почти Volvo!» Скептики не верили, но в кратчайшие сроки новый кроссовер стал локомотивом продаж марки, а уже в течение семи месяцев текущего года он уверенно завоевал титул самого популярного китайского автомобиля в нашей стране. С января по июль удалось реализовать без малого 4000 экземпляров Geely Atlas.

Как известно, китайские автопроизводители, присутствующие на российском рынке, довольно скупы на машины с системой полного привода. В случае с Geely Atlas этот пробел был восполнен, и у поклонников марки появился такой выбор.

Изначально силовая линейка огранивалась двумя бензиновыми агрегатами — объемом 2 л (139 л. с.) и 2,4 л (149 л. с.). В качестве коробки передач — на выбор — предлагаются шестиступенчатый «автомат», либо шестидиапазонная «механика». В начале года арсенал «Атласа» пополнился 1,8-литровым турбомотором мощностью 184 л., которым сейчас оснащаются топовые версии кроссовера.

А буквально на днях Geely Atlas в комплектациях с этим флагманским двигателем еще и заметно «поумнел», благодаря системе Яндекс.Авто, встроенной в мультимедийный комплекс.