Кроссовер Jaguar F-Pace переродился в «клетчатой» версии

В основу Jaguar F-Pace Chequered Flag лег кроссовер в комплектации R-Sport. Придворные дизайнеры переработали передний бампер, а также обогатили элементами из черного глянца фальшрадиаторную решетку. Кроме того, отделку Gloss Black получили боковые воздухозаборники, передний диффузор и рейлинги на крыше.

Как и остальные модели «клетчатого» семейства, F-Pace Chequered Flag будет доступен в трех цветах окраски кузова: нежном Yulong White, глубоком Santorini Black, а также в благородном Eiger Grey.

Интерьер новинки отличается декоративными панелями «под алюминий», а на порогах установлены накладки с логотипом Chequered Flag. Кресла переднего ряда регулируются в десяти направлениях. Кроме того, покупателя порадует 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с персональными настройками и информационно-развлекательный комплекс Touch Pro.

В арсенале перелицованного F-Pace найдется бензиновый двухлитровый мотор Ingenium мощностью 249 л. с., разгоняющий авто до первой сотни за 7 секунд. Можно выбрать новинку и с экономичным 240-сильным дизелем под капотом, расходующий всего 6,3 л топлива на 100 км пути. Ценники на авто пока не объявлены.