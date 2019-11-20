Некоторые детали кроссовера Mercedes-Maybach показали до премьеры

Для начала маркетологи рассекретили переднюю часть Mercedes-Maybach GLS, показав широкий «оскал» радиаторной решетки и головную оптику. Кроме того, судя по короткому видео, кроссовер оснастят выдвижными подножками.
Напомним, GLS в супершикарной версии оценят приблизительно в 150 000 фунтов стерлингов (около 12 400 000 рублей по актуальному курсу). Первыми рынками, куда привезут авто, станут, конечно, Китай, Северная Америка и Россия.
Получит ли новинка удлиненную базу — пока не ясно. Разные источники предлагают разные версии. Ожидается, что на вооружении авто будет мощный V8 с двумя нагнетателями объемом 4 л., агрегатированный с девятиступенчатой АКП и системой полного привода 4Matic. Вероятно, в арсенале модели появится и шестилитровый V12.
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