Некоторые детали кроссовера Mercedes-Maybach показали до премьеры

Фото: Mercedes-Benz
Премиальный бренд из Штутгарта буквально через несколько часов покажет свой роскошный Mercedes-Maybach GLS: кроссовер предстанет перед публикой на моторшоу в китайском Гуанчжоу, стартующем 21 ноября. Дабы подогреть интерес поклонников, немцы показали пару тизеров новинки.

Для начала маркетологи рассекретили переднюю часть Mercedes-Maybach GLS, показав широкий «оскал» радиаторной решетки и головную оптику. Кроме того, судя по короткому видео, кроссовер оснастят выдвижными подножками.

Напомним, GLS в супершикарной версии оценят приблизительно в 150 000 фунтов стерлингов (около 12 400 000 рублей по актуальному курсу). Первыми рынками, куда привезут авто, станут, конечно, Китай, Северная Америка и Россия.

Получит ли новинка удлиненную базу — пока не ясно. Разные источники предлагают разные версии. Ожидается, что на вооружении авто будет мощный V8 с двумя нагнетателями объемом 4 л., агрегатированный с девятиступенчатой АКП и системой полного привода 4Matic. Вероятно, в арсенале модели появится и шестилитровый V12.

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20 ноября 2019
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