Некоторые детали кроссовера Mercedes-Maybach показали до премьеры

Для начала маркетологи рассекретили переднюю часть Mercedes-Maybach GLS, показав широкий «оскал» радиаторной решетки и головную оптику. Кроме того, судя по короткому видео, кроссовер оснастят выдвижными подножками.

Напомним, GLS в супершикарной версии оценят приблизительно в 150 000 фунтов стерлингов (около 12 400 000 рублей по актуальному курсу). Первыми рынками, куда привезут авто, станут, конечно, Китай, Северная Америка и Россия.