Почему в пробке АКП машины надо переводить в спортивный режим

Для начала разберемся, почему затор вызывает сильный износ АКП. В «пробке» машина двигается в рваном режиме: то полностью останавливается, то может достаточно резко разогнаться до 20—40 км/ч, чтобы потом вновь встать, а затем снова ползти с черепашьей скоростью.
В любой автоматической трансмиссии для таких режимов движения используются 1-я, 2-я и 3-я передачи. Иногда даже 4-я подключиться успевает. Алгоритмы блока управления практически любой КП таковы, что даже при движении со скоростью пешехода большинство из них «втыкают» уже 2-ю, чтобы обороты мотора оставались на минимальных значениях — ради экономии топлива.
В роботизированных «коробках» эта функция, как правило, реализована через езду на постоянно проскальзывающем сцеплении. Результатом такого технического решения становится скорый визит на СТО для замены узла.
Классический гидротрансформаторный «автомат» тоже старается экономить топливо и потому в «пробке» постоянно переключается между 1-й и 2—3-ми передачами и обратно. Каждое такое переключение — дополнительные включения фрикциона и лишние циклы работы управляющих клапанов гидросистемы.
Поэтому для владельцев легковушек, ежедневно катающихся на них на работу, вопрос продления жизни автоматической трансмиссии при движении в заторах стоит очень остро. Что же делать?
В большинства машин с «автоматами» разной конструкции предусмотрен «спортивный» режим езды. В нем КП слегка забывает про экологию и переключает передачи «вверх» при гораздо более высоких оборотах мотора, нежели при обычном движении.
Если в «пробке» перевести селектор КП в положение «S», трансмиссия будет переключаться с 1-й на 2-ю передачу, скажем, не на 1200 об/мин. движка, а только когда он раскрутится до 2000—2500 об/мин. К этому моменту, скорее всего, уже придет время останавливаться перед кормой впереди идущей машины, затормозившей в заторе. В результате мы избегаем лишнего цикла переключения «автомата» с 1-й на 2-ю и опять на 1-ю, сохраняя ресурс узлов трансмиссии.
Правда, за повышенные обороты придется заплатить слегка увеличенным расходом топлива. Но на него можно внимания не обращать — ради экономии более существенных сумм, требуемых обычно на ремонт «автомата» любой конструкции.