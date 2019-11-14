Почему в пробке АКП машины надо переводить в спортивный режим

Для начала разберемся, почему затор вызывает сильный износ АКП. В «пробке» машина двигается в рваном режиме: то полностью останавливается, то может достаточно резко разогнаться до 20—40 км/ч, чтобы потом вновь встать, а затем снова ползти с черепашьей скоростью.

В любой автоматической трансмиссии для таких режимов движения используются 1-я, 2-я и 3-я передачи. Иногда даже 4-я подключиться успевает. Алгоритмы блока управления практически любой КП таковы, что даже при движении со скоростью пешехода большинство из них «втыкают» уже 2-ю, чтобы обороты мотора оставались на минимальных значениях — ради экономии топлива.

В роботизированных «коробках» эта функция, как правило, реализована через езду на постоянно проскальзывающем сцеплении. Результатом такого технического решения становится скорый визит на СТО для замены узла.

Классический гидротрансформаторный «автомат» тоже старается экономить топливо и потому в «пробке» постоянно переключается между 1-й и 2—3-ми передачами и обратно. Каждое такое переключение — дополнительные включения фрикциона и лишние циклы работы управляющих клапанов гидросистемы.