Для водителей придумали новый «налог на шины»: государство продолжает обирать автовладельцев

Это, в свою очередь, приведет к очередному росту стоимости новых авто. Ведь с конвейера они сходят на новых покрышках. Такой «подарок» хочет сделать россиянам Минприроды. Конечно, не простым автолюбителям, а производителям и импортерам покрышек. Ну а они, понятное дело, перенесут отнюдь не маленькие затраты на покупателей, ведь работать себе в убыток никто не будет.

Эксперты портала «АвтоВзгляд» считают, что шины подорожают процентов на пять. Вместе со снижением доходов населения это приведет к еще больше стагнации авторынка. Да и аварийность в стране вырастет: многие водители предпочтут ездить на старых покрышках до последнего. Почему же из автолюбителей опять делают дойных коров?

Государство недовольно

Дело в том, что в России есть ФЗ «Об отходах производства и потребления», предусматривающий в том числе расширенную ответственность производителей (РОП). И если говорить о шинах, то согласно ему все выпускающие покрышки компании и их импортеры обязаны выполнять нормативы утилизации изношенной резины. Вариантов исполнения два: самостоятельно заниматься проблемой, либо платить экологический сбор в бюджет.