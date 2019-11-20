Для водителей придумали новый «налог на шины»: государство продолжает обирать автовладельцев

Это, в свою очередь, приведет к очередному росту стоимости новых авто. Ведь с конвейера они сходят на новых покрышках. Такой «подарок» хочет сделать россиянам Минприроды. Конечно, не простым автолюбителям, а производителям и импортерам покрышек. Ну а они, понятное дело, перенесут отнюдь не маленькие затраты на покупателей, ведь работать себе в убыток никто не будет.
Эксперты портала «АвтоВзгляд» считают, что шины подорожают процентов на пять. Вместе со снижением доходов населения это приведет к еще больше стагнации авторынка. Да и аварийность в стране вырастет: многие водители предпочтут ездить на старых покрышках до последнего. Почему же из автолюбителей опять делают дойных коров?
Государство недовольно
Дело в том, что в России есть ФЗ «Об отходах производства и потребления», предусматривающий в том числе расширенную ответственность производителей (РОП). И если говорить о шинах, то согласно ему все выпускающие покрышки компании и их импортеры обязаны выполнять нормативы утилизации изношенной резины. Вариантов исполнения два: самостоятельно заниматься проблемой, либо платить экологический сбор в бюджет.
Крупнейшие мировые компании, которые построили заводы у нас в стране или завозят шины в Россию, решили заниматься утилизацией сами. Для этой цели в 2017 году создали некоммерческую ассоциацию «ЭкоШинСоюз», в которую вошли Bridgestone, Continental, Hankook, Michelin, Nokian Tyres и Yokohama. Но госчиновники, по всей видимости, недовольны результатами ее деятельности.
Суть претензий в том, что почти все производители не исполняют взятых на себя обязательств, РОП не работает, а утилизационные компании занимаются лишь выписыванием справок, а не реальной деятельностью. Хотя, по словам исполнительного директора «ЭкоШинСоюза» Сергея Подойникова, никаких фактов ни одним из ведомств до сих пор представлено не было.
Новый налог
Так или иначе, планируется передать рычаги управления утилизацией шин государству. Сначала ввести пятилетний мораторий на самостоятельную реализацию РОП производителями, а затем — внимание! — создать очередной фонд, в который будут поступать средства от экосбора.
Деньги, надо сказать, огромные. Георгий Ротов, генеральный директор Continental Kaluga рассказал, что затраты только его компании составят 200 000 000 рублей в год. По сути, это новый налог, которым хотят обложить производителей.
Распорядителем средств фонда планируют назначить ППК РЭО (Российский экологический оператор). Как госменеджеры будут распоряжаться огромными средствами, которые, по сути, посыпятся с неба золотым дождем — загадка. А вот будущее покупателей, впрочем, как и производителей, незавидное.
Андрей Пантюхов, генеральный директор Nokian Tyres Россия, рассказал, что в случае введения такой схемы, затраты предприятия на утилизацию вырастут в 8 раз! Мы уже писали, что это стимулирует рост цен. Но это только вершина айсберга.
Пятилетний мораторий на утилизацию шин производителями приведет к тому, что изношенных покрышек станет еще больше. Свалки вырастут, а программы по утилизации «резины», которые работают сейчас, будут свернуты.
Что делать?
После распада СССР утилизацией шин у нас не занимались, потому в стране образовалось гигантское количество свалок «бэушной резины». А ежегодно образуется еще 800 000 тонн изношенных шин. Ясно, что проблема назрела и ее надо решать. Но не введением новых налогов и госрегулированием. Стоит посмотреть на опыт тех же производителей.
По данным «ЭкоШинСоюза», с 2017 по 2019 годы утилизировано 136 000 тонн отработанных шин. Не рекорд, но это только начало комплексного подхода к утилизации. В сбор старых покрышек уже вовлечены ряд крупных дистрибьюторов и более 970 шиномонтажей. Для «ЭкоШинСоюза» реальной утилизацией занимаются 19 компаний по всей стране. В планах на следующий год, увеличить их число до 25. А это инвестиции в переработку и новые рабочие места. Ну и, конечно, снижение риска взрывного роста цен на новые шины.
Впрочем, алчных до «левых» денег российских чиновников это не волнует — личные дачки на Малдивах им куда актуальнее.