Когда в России выкатят кроссовер Genesis GV80

Отечественные автомобильные издания наперебой рассказывают, что Genesis GV80, скорее всего, будет представлен в нашей стране во второй половине 2020 года. Действительно, бренду очень не хватает кроссовера при возрастающей популярности SUV-сегмента. Но о сроках говорить пока рановато. Во всяком случае, в пресс-службе бренда известие не прокомментировали.

Мировой дебют GV80, построенного на одной платформе с представительским седаном Genesis G80, ожидается весной 2020 года. Состоится он, по разным данным, либо в начале марта на Женевском автосалоне, либо на моторшоу в Нью-Йорке, открывающем двери в конце марта. Возможно, до того новинку представят для домашнего рынка.

Напомним, ранее поступила информация, что паркетник в базовой версии оснастят 2,5-литровым мотором с наддувом мощностью около 300 л. с. Авто в максимальной комплектации будет приводиться в движение 380-сильным V6 объемом 3,5 л. В пару движкам определят восьмискоростной «робот» с двойным сцеплением.