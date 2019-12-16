Bentley Bentayga «убьет» состоятельных фанатов марки с двух ударов

Кроссовер Bentley Bentayga Speed британские разработчики назвали «самым быстрым серийным внедорожником». Разработчики «поколдовали» над шестилитровым W12, подняв его мощность с 608 до 635 л. с. Максимальная скорость новинки достигает негуманных 306 км/ч. Такой движок разгоняет автомобиль до первой сотни на спидометре за 3,9 с.

Еще одна дорогостоящая новинка — мегароскошный Bentley Bentayga Design Series с V-образной «восьмеркой», развивающей до 550 «лошадей», приехала в нашу страну лишь в трех экземплярах. Среди отличительных элементов — нижние части передних дверей, украшенные надписью с названием модели, и колесные диски с самовыравнивающейся вставкой с литерой «B». Последняя всегда сохраняет вертикальное положение.

Напомним, что в начале декабря, как уже писал портал «АвтоВзгляд», английский бренд представил особенный Bentley Continental GT в серии Limited Edition. Яркое купе построили в честь рекорда, поставленного при подъеме на гору Пайкс Пик (Pikes Peak International Hill Climb), и 100-летнего юбилея компании.