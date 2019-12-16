В России стартовали продажи компактного Audi Q3 Sportback

Audi Q3 в версии Sportback с сильно скошенными задними стойками представили прошедшим летом. Автомобиль в длину растянулся на 4501 мм, в ширину — на 1849 мм с учетом зеркал, а в высоту — на 1556 мм (минус 30 мм по сравнению с кроссовером в стандартном кузове) при колесной базе в 2680 мм.
На первых порах на российском рынке Q3 Sportback оснастят двумя моторами: 150-сильным TFSI объемом 1,4 л в версии с индексом 35 и двухлитровым мощностью 180 л. с. для авто в варианте с индексом 40 в названии.
Оба движка трудятся вместе с семискоростным «роботом» S tronic, а более производительный — еще и с полным приводом quattro. Младший движок разгоняет купе-кроссовер до первой сотни за 9,2 с, 180-сильный «выстреливает» до 100 км/ч за 7,4 с.
Напомним, что по умолчанию Audi Q3 Sportback оснащается системой управления drive select с шестью режимами движения. Кроме того, паркетник укомплектован светодиодными фарами, передними креслами с подогревом, датчиками дождя и света и 10,25-дюймовым экраном мультимедийного комплекса. Модель оценивается в 2 526 000 рублей.