В России стартовали продажи компактного Audi Q3 Sportback

Audi Q3 в версии Sportback с сильно скошенными задними стойками представили прошедшим летом. Автомобиль в длину растянулся на 4501 мм, в ширину — на 1849 мм с учетом зеркал, а в высоту — на 1556 мм (минус 30 мм по сравнению с кроссовером в стандартном кузове) при колесной базе в 2680 мм.

На первых порах на российском рынке Q3 Sportback оснастят двумя моторами: 150-сильным TFSI объемом 1,4 л в версии с индексом 35 и двухлитровым мощностью 180 л. с. для авто в варианте с индексом 40 в названии.