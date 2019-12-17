Немцы вернули в Россию Porsche Macan GTS

Напомним, что премиальный компактный SUV Porsche Macan обновился летом 2018 года. На первых порах кроссовер был представлен лишь в базовой версии с 252-сильным мотором объемом 2 л. Позже на сцену вышли Macan S и Turbo, вооруженные трехлитровым двигателем мощностью 354 л. с. и V6 на 2,9 л с отдачей в 440 «лошадок».

Теперь же штутгартцы вернули в строй «Макан» с приставкой GTS (Gran Turismo Sport). Автомобиль «потерял» дорестайлинговый трехлитровый движок (360 «лошадей», 500 Нм), позаимствовав «шестерку» у Macan Turbo, дефорсированную до 380 л. с. с максимальным крутящим моментом в 520 Нм. Все моторы обновленного паркетника трудятся в паре с семискоростным «автоматом» PDK.