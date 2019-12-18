BMW рассекретила некоторые подробности о новейшем кроссовере

Речь идет о BMW iX3 — первом «зеленом» авто марки с электрической силовой установкой eDrive пятого поколения. Последняя позволяет экономить энергию, а также добавлять емкости аккумулятору не наращивая при этом габариты батареи.

Итак, для концептуального iX3 разработчики заявили мощность силовой установки 272 л. с. и максимальный крутящий момент в 400 Нм, а также запас хода по циклу WLTP в 400 км. Но в серию воплотят электрический паркетник с мотором, развивающим до 286 сил. Последний работает от аккумулятора, обеспечивающего 440 км пути на одной подзарядке.

Кстати, разработчики дали возможность использовать батарею и после долгой службы в электрическом варианте «Икс третьего». Она может обрести вторую жизнь как стационарный аккумулятор, например, в хозяйстве с альтернативными источниками энергии. А еще стоит напомнить, что BMW iX3 получит лишь один мотор для задней оси. И иного привода пока не предполагается.