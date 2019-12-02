Корейцы рассказали о ближайших новинках Hyundai и KIA для России

Разумеется, «бомбить» корейцы начнут со свежеиспеченных кроссоверов. Ведь любят у нас «паркетники» — хоть ты тресни. Первой ласточкой Hyundai станет большой пятиметровый Palisade. В базе Федерального института промышленной собственности уже появился патент на промышленный образец модели — ждем ее в первой половине 2020 года.

Позднее нашего брата порадуют новой генерацией Hyundai Tucson, созданной из представленного недавно прототипа Vision T. Новинка запланирована к выходу в начале 2021 года.

Ну а следом за ним — долгожданная Creta, пережившая поколение и получившая целую кучу премиальных опций. Кстати, представители российского офиса Hyundai поспешили обрадовать тех, кого дизайн новой «Креты» изрядно напугал. До появления бестселлера в России его экстерьер станет более демократичным — обсуждения о возможных изменениях сейчас ведутся в R&D-центре. А что из этого получится, узнаем не раньше середины 2021 года.