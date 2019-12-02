Корейцы рассказали о ближайших новинках Hyundai и KIA для России

Фото и видео: АвтоВзгляд
Из собственных источников порталу «АвтоВзгляд» стал известен полный список новинок, заготовленных дружественными корейскими марками Hyundai и KIA для российского рынка. Похоже, атаку ребят из Страны утренней свежести уже никто и ничто не остановит. Судите сами…

Разумеется, «бомбить» корейцы начнут со свежеиспеченных кроссоверов. Ведь любят у нас «паркетники» — хоть ты тресни. Первой ласточкой Hyundai станет большой пятиметровый Palisade. В базе Федерального института промышленной собственности уже появился патент на промышленный образец модели — ждем ее в первой половине 2020 года.

Позднее нашего брата порадуют новой генерацией Hyundai Tucson, созданной из представленного недавно прототипа Vision T. Новинка запланирована к выходу в начале 2021 года.

Ну а следом за ним — долгожданная Creta, пережившая поколение и получившая целую кучу премиальных опций. Кстати, представители российского офиса Hyundai поспешили обрадовать тех, кого дизайн новой «Креты» изрядно напугал. До появления бестселлера в России его экстерьер станет более демократичным — обсуждения о возможных изменениях сейчас ведутся в R&D-центре. А что из этого получится, узнаем не раньше середины 2021 года.

Финальным аккордом станет водородный кроссовер Hyundai Nexo. Вероятно, вывести модель корейцы намерены не продажи ради, а имиджа для.

Что касается «двоюродной» марки KIA, то уже 1 февраля у наших дилеров появится новейший компактный кроссовер Seltos. Похоже, именно он метит на лидерство в сегменте, пока на рынок не приедет новая Hyundai Creta.

Далее ожидается премьера свежей KIA Optima, а сразу же за ней — Sorento Prime.

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2 декабря 2019
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