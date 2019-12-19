У Chery Tiggo 7 появилась новая топовая комплектация

В отделке салона Chery Tiggo 7 в исполнении Elite Plus появились хромированные элементы. Кроме того, паркетник обзавелся удобной шторкой над подстаканниками для водителя и переднего пассажира, а также еще одним отделением для хранения, куда можно положить, например, телефон или парковочные карты. Еще из обновок — иная обивка дверей.
Стоит отметить, что «поднебесный» кроссовер в новой комплектации сохранил все навороты, характерные для модели в топовой версии — «мультимедийку» с 9-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парктроники спереди и сзади, а также зимний пакет с подогревом всех кресел и руля.
Такой Tiggo 7 приводится в движение двухлитровым бензиновым мотором мощностью 122 л. с., агрегатированным с вариатором. Последний может работать в двух режимах — Eco и Sport. Ценник стартует от 1 389 900 рублей без учета скидок по Trade-in и кредитным программам.
Напомним, что российская премьера флагманского кроссовера Chery Tiggo 7, чей дизайн разрабатывал Джеймс Хоуп, состоялась в начале марта. Автомобиль возведен на новой платформе Т1Х, на нее же в дальнейшем переведут всю продуктовую линейку марки. Обозреватели портала «АвтоВзгляд» протестировали паркетник, раскрыв его плюсы и минусы. Все подробности об автомобиле можно найти здесь.