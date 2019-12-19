Как ГИБДД лишает «прав» за движение задним ходом

Подобная уверенность основана на однажды выученном пункте ПДД под номером 8.12: «движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения». А в том, что «уж я то точно никому не помешаю, даже когда решу отчебучить что-нибудь невообразимое на дороге», уверен практически каждый водитель.

В Правилах также запрещается сдавать назад на перекрестке, пешеходном переходе, железнодорожном переезде, автобусной остановке, мосту, путепроводе, эстакаде, в тоннеле и местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров. На этом основании сообразительные граждане делают вывод: во всех остальных местах и направлениях ездить задом можно и ГИБДД за это ничего не сделает.

В русле такой логики получается, что, например, оказавшись в дорожном заторе, допустимо развернуться, выехав на встречную полосу, а затем двинуться по ней задним ходом, объезжая таким образом «пробку». Логика логикой, но только надо помнить, что в данном случае вступает в действие статья 12.15.4 КоАП. По ней за «выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения», а именно так квалифицируется подобный маневр, особо хитрому водителю грозит лишение «прав» на 4—6 месяцев.

Бывает, что аналогичным образом — задним ходом «против шерсти» — пытаются двигаться по улице с односторонним движением.