Как ГИБДД лишает «прав» за движение задним ходом

Подобная уверенность основана на однажды выученном пункте ПДД под номером 8.12: «движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения». А в том, что «уж я то точно никому не помешаю, даже когда решу отчебучить что-нибудь невообразимое на дороге», уверен практически каждый водитель.
В Правилах также запрещается сдавать назад на перекрестке, пешеходном переходе, железнодорожном переезде, автобусной остановке, мосту, путепроводе, эстакаде, в тоннеле и местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров. На этом основании сообразительные граждане делают вывод: во всех остальных местах и направлениях ездить задом можно и ГИБДД за это ничего не сделает.
В русле такой логики получается, что, например, оказавшись в дорожном заторе, допустимо развернуться, выехав на встречную полосу, а затем двинуться по ней задним ходом, объезжая таким образом «пробку». Логика логикой, но только надо помнить, что в данном случае вступает в действие статья 12.15.4 КоАП. По ней за «выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения», а именно так квалифицируется подобный маневр, особо хитрому водителю грозит лишение «прав» на 4—6 месяцев.
Бывает, что аналогичным образом — задним ходом «против шерсти» — пытаются двигаться по улице с односторонним движением.
Тут приходится различать две ситуации. Первая, когда водитель просто паркуется или сдает кормой к свободному парковочному месту. Вторая, когда хитрец изначально въезжает задом на улицу с односторонним движением во встречном направлении. Верховный Суд расставил «точки над ё» подобной ситуации. Вкратце, его позиция такова: заезжать задом во встречном направлении на одностороннюю дорогу нельзя — лишение «прав» по 12.16.3 КоАП, а пятиться для парковки — пожалуйста. Казалось бы, все ясно. Но в ПДД не уточняется: сколько именно метров можно таким образом проехать — 10, 20, 100 или три километра?
По этой прчине, если сотрудник ГИБДД волюнтаристским образом решит, что водитель слишком долго, на его служивый взгляд, двигался задом до места парковки на односторонней улице, на последнего легко и непринужденно составят лишенческий протокол. И доказать свою невиновность автомобилисту будет крайне сложно.
Еще один случай, когда водитель может лишиться «прав» за движение задним ходом, связано с перекрестками. Да, за такую езду предусмотрен лишь штраф в 500 ₽ — ст. 12.16.1 КоАП. Но как только машина своей кормой выезжает за границу перекрестка и начинает двигаться уже по улице, прилегающей к нему — все: гражданин немедленно оказывается под юрисдикцией известной статьи КоАП, карающей «за встречку» — 12.15.4. В соответсвии с ней, за легкомысленную езду задним ходом его, как минимум, оштрафуют, либо лишат в/у.