Чего бояться при покупке Lexus RX второго поколения

Кузов

Лакокрасочное покрытие «японца» слабое. В сколах на капоте быстро появляются очаги коррозии, а на решетке радиатора облезает хром. Нередко отклеиваются и декоративные молдинги на задних форточках. Если не «посадить» их на герметик, они могут вообще отлететь.

Силовой агрегат

На дорестайлинговый кроссовер устанавливали бензиновые моторы объемом 3 л (204 л. с.) и 3,3 л (230 л. с.). Была и гибридная версия, но она у нас не распространена. Рестайлинговая модель так же получила трехлитровый агрегат, а старшим стал 3,5-литровый мотор в 276 л. с.

В целом, движки надежны, но надо обратить внимание на радиатор охлаждения, который часто начинает течь. Для устранения проблемы меняют, как правило, либо крышку радиатора, либо идут на более кардинальные меры, меняя сам радиатор. А вот пятиступенчатый гидромеханический «автомат» весьма долговечен и не доставляет особых проблем. Если начались рывки при переключении со второй на третью передачу, нужно поехать к дилеру и обновить «прошивку» узла.