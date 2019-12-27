Чего бояться при покупке Lexus RX второго поколения

Второе поколение премиального кроссовера показали в 2003 году, а в 2006-м он пережил рестайлинг. Сейчас на рынке представлено много дорестайлинговых машин по вполне, повторимся, доступным ценам: такой кроссовер можно купить всего за 600 000 рублей. Правда, пробеги солидные — от 160 000 км. Рестайлинговые экземпляры 2006—2009 годов выпуска выглядят более выигрышно, хотя они и дороже: за машины с пробегом 80 000—100 000 км просят 1 000 000 рублей.
К сожалению, за адекватными ценами скрывается немало «подводных камней». Дело в том, что многие проблемы RX начинаются как раз после пробега в 150 000 км, поэтому если уж вы решились на покупку подержанного «премиума», нужно быть готовым выложить какие-то деньги за диагностику и ремонт.
Кузов
Лакокрасочное покрытие «японца» слабое. В сколах на капоте быстро появляются очаги коррозии, а на решетке радиатора облезает хром. Нередко отклеиваются и декоративные молдинги на задних форточках. Если не «посадить» их на герметик, они могут вообще отлететь.
Силовой агрегат
На дорестайлинговый кроссовер устанавливали бензиновые моторы объемом 3 л (204 л. с.) и 3,3 л (230 л. с.). Была и гибридная версия, но она у нас не распространена. Рестайлинговая модель так же получила трехлитровый агрегат, а старшим стал 3,5-литровый мотор в 276 л. с.
В целом, движки надежны, но надо обратить внимание на радиатор охлаждения, который часто начинает течь. Для устранения проблемы меняют, как правило, либо крышку радиатора, либо идут на более кардинальные меры, меняя сам радиатор. А вот пятиступенчатый гидромеханический «автомат» весьма долговечен и не доставляет особых проблем. Если начались рывки при переключении со второй на третью передачу, нужно поехать к дилеру и обновить «прошивку» узла.
Ходовая часть
Тут основная проблема кроется в пневмоподвеске. Стучащий опорный подшипник и «травящие» воздух пневмостойки заставят раскошелиться на ремонт. Лекарство здесь только одно — не надо выбирать экземпляры на «пневме». Уж лучше отдать предпочтение машине с обычной ходовой. Она доставит гораздо меньше проблем.
Покупать или нет
Если вы уже решили выложить около миллиона рублей за премиальный японский SUV, приготовьтесь к тому, что машину в хорошем состоянии придется искать довольно долго, плюс выделить определенную сумму на диагностику силового агрегата и ходовой части. Если же брать автомобиль «сходу», рискуете потом пожалеть о поспешном решении, потому как любая крупная поломка больно ударит по семейному бюджету.