Сколько можно сэкономить, если брать автомобили Cadillac и Chevrolet в лизинг

И для начала скажем, что если говорить о совсем небольшом «американском» присутсвии на российском авторынке, то в в первой половине 2019 года было реализовано 12 714 автомобилей марки Chevrolet (включая модель Niva) и 503 автомобиля марки Cadillac. При этом на долю юридических лиц пришлось 14,6% и 40% машин соответственно, причем последние значительную часть машин предприниматели брали в лизинг. И тому есть вполне резонное объяснение.

Так, например, при финансовой аренде сроком на 60 месяцев флагманского внедорожника Cadillac Escalade 6.2 V8 (стоимость 5 690 000 рублей, аванс — 49%) скидка составит 682 800 рублей, если покупать машину у солидных лизинговых компаний. По завершении действия договора лизинга клиент сможет выкупить автомобиль за оставшиеся 15% от начальной стоимости, получив дополнительную скидку 2% (56 900 рублей) за платежную дисциплину. А в целом максимальная выгода при покупке автомобилей американских марок может составить 21%.