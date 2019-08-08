Сколько можно сэкономить, если брать автомобили Cadillac и Chevrolet в лизинг

По данным агентства «Автостат», на долю корпоративных продаж в нашей стране приходится 14,1% российского рынка новых автомобилей. Причем в ТОП-10 по доле продаж юрлицам входят восемь марок из премиум-сегмента. Не мудрено поэтому, что все большее число предпринимателей покупает машины по лизинговым схемам — гораздо выгоднее. А почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».
И для начала скажем, что если говорить о совсем небольшом «американском» присутсвии на российском авторынке, то в в первой половине 2019 года было реализовано 12 714 автомобилей марки Chevrolet (включая модель Niva) и 503 автомобиля марки Cadillac. При этом на долю юридических лиц пришлось 14,6% и 40% машин соответственно, причем последние значительную часть машин предприниматели брали в лизинг. И тому есть вполне резонное объяснение.
Так, например, при финансовой аренде сроком на 60 месяцев флагманского внедорожника Cadillac Escalade 6.2 V8 (стоимость 5 690 000 рублей, аванс — 49%) скидка составит 682 800 рублей, если покупать машину у солидных лизинговых компаний. По завершении действия договора лизинга клиент сможет выкупить автомобиль за оставшиеся 15% от начальной стоимости, получив дополнительную скидку 2% (56 900 рублей) за платежную дисциплину. А в целом максимальная выгода при покупке автомобилей американских марок может составить 21%.
– Корпоративные продажи автомобилей по-прежнему сохраняют стабильность, а лизинговые сделки, по нашим оценкам, до конца года даже продемонстрируют небольшой прирост. В сложившихся рыночных условиях для большинства производителей финансовая аренда продукции — один из самых действенных инструментов поддержки продаж: сегодня почти половина в корпоративных продажах приходится на этот тип финансирования, — комментирует ситуацию Лилия Маркова, главный исполнительный директор компании «Газпромбанк Автолизинг».
При этом любопытно, что на фоне общего падения автомобильного рынка, вызванного повышением НДС и другими экономическими факторами, объем рынка премиального сегмента вырос за первые два квартала 2019 года на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.