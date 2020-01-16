10 самых популярных кроссоверов на российском рынке

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подсчитали автомобильные продажи по итогам прошедшего года, а портал «АвтоВзгляд» на основе этих данных составил хит-парад кроссоверов и внедорожников. Итак, лидером стал Hyundai Creta, разлетевшийся тиражом в 71 487 авто, улучшив результат 2018 года на 5,8%.

Стоит отметить, что никакого удивления лидерство «Креты» не вызывает: паркетник весь год не давал ни одному из конкурентов и шанса отобрать пальму первенства. Исключением, пожалуй, можно назвать декабрь, когда к успешному «корейцу» вплотную подобрался новый Toyota RAV4.