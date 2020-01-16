10 самых популярных кроссоверов на российском рынке

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подсчитали автомобильные продажи по итогам прошедшего года, а портал «АвтоВзгляд» на основе этих данных составил хит-парад кроссоверов и внедорожников. Итак, лидером стал Hyundai Creta, разлетевшийся тиражом в 71 487 авто, улучшив результат 2018 года на 5,8%.
Стоит отметить, что никакого удивления лидерство «Креты» не вызывает: паркетник весь год не давал ни одному из конкурентов и шанса отобрать пальму первенства. Исключением, пожалуй, можно назвать декабрь, когда к успешному «корейцу» вплотную подобрался новый Toyota RAV4.
Вторая строчка досталась Renault Duster. За него рублем проголосовали 39 031 россиян. Но для «француза», потерявшего 5,7% голосов, год оказался не слишком удачным. Третье место занял Volkswagen Tiguan с результатом в 37 242 экземпляра и положительной динамикой в 11,1%.
Далее следует KIA Sportage (34 370 паркетника, +5,2%). А первую пятерку замыкает самый бюджетный внедорожник в нашей стране — LADA 4x4 (31 923 единицы, −3,1%). Напомним, что 15 января стартовали продажи обновленного «вездехода», что, возможно, поможет поднять продажи авто.
Оставшиеся позиции ТОП-10 заняли по порядку: Toyota RAV4 (30 627 кроссовера, −1,7%), Renault Kaptur (25 799 автомобилей, −14,1%), Nissan Qashqai (25 158 машин, +8,5%), Skoda Kodiaq (25 069 штук, +54,4%) и Mitsubishi Outlander (23 894 авто, −2,5%).