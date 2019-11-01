Mazda подретушировала кроссовер CX-9

Крупный кроссовер обзавелся системой Off-road Traction Assist. Электроника умеет имитировать работу блокировок межколесных дифференциалов, что должно помочь водителю проезжать через сложные внедорожные участки. В списке опций появилась функция бесконтактного открытия багажной двери, а диван второго ряда теперь можно поменять на два раздельных кресла.

2,5-литровому надувному агрегату подняли крутящий момент с 420 Н. м. до 434 Н. м. При этом мощность мотора осталась прежней — 254 л. с. Напомним, в России у CX-9 тот же движок, но его отдача — 231 л. с. и 420 Н. м. момента.