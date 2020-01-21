Почему обязательно нужно включать кондиционер зимой, и на каких машинах особенно

Кондиционер — одна из желанных опций в автомобиле. Его основная функция — создавать в салоне комфортный климат и спасать в жару. Однако игнорируя инструкцию и не выполняя ее рекомендаций, за одну зиму к новому летнему сезону можно остаться без него и, разумеется, попасть на ремонт.
Портал «АвтоВзгляд» выяснил для чего нужно включать систему кондиционирования в лютые и не очень морозы, на каких автомобилях и как это делать правильно.
А тем временем инструкция к некоторым автомобилям четко предписывает действия, которые необходимо проводить с кондиционером: «Регулярно включайте систему кондиционирования воздуха (даже в холодную погоду), как минимум один раз в месяц и давайте ей поработать не менее 5 минут». Эта рекомендация родилась из-за технической особенности некоторых систем кондиционирования, где используется электромагнитная муфта компрессора, который гоняет по системе хладагент.
От бездействия зимой муфта может попросту закиснуть. Но есть одно большое «но» — все системы кондиционирования перестают работать на охлаждение при температуре от −5 до +5 градусов в зависимости от автопроизводителя. Иными словами, компрессор отключается в районе нулевой отметки по шкале Цельсия, при этом индикатор его работы никак об этом не оповещает. А как же тогда исполнить писанное в инструкции?
Для начала необходимо уточнить, какая у вас система кондиционирования. Современные системы используют компрессоры без электромагнитной муфты. Следовательно, их запускать с целью профилактики закисания последней нет никакого смысла. Но если инструкция все равно требует это делать, то запускать систему в работу нужно правильно.
Чтобы кондиционер заработал и начал холодить, автомобиль необходимо загнать в теплый бокс и дать ему нагреется до температуры окружающей среды. При достижении нужной внешней температуры, датчик даст команду, и система заработает. В противном случае хладагенту не хватит тепла от проходящего воздуха, чтобы превратиться в испарителе в газ. А конденсат, образующийся на испарителе при отрицательной внешней температуре, попросту начнет превращаться в лед, и заблокирует циркуляцию воздуха через отопитель.
И главное, при запуске автомобиля в теплом боксе, необходимо обязательно убедиться в том, что в нем установлена хорошая вентиляция. Будет лучше, если эту процедуру производить в специализированном сервисном центре, где есть система отвода выхлопных газов.